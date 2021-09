Fußgängerin in Regensburg auf offener Straße vergewaltigt

Am Samstagabend ist in Regensburg eine 38jährige Frau Opfer eines Sexualverbrechens geworden. Das hat die Polizei am Montag mitgeteilt. Die Frau war laut den Ermittlungen kurz vor Mitternacht zu Fuß an der Landshuter Straße im Südosten der Stadt unterwegs, als ein unbekannter Mann sie ansprach und und sexuell belästigte. Die Frau konnte zunächst flüchten.

Täter flüchtig

Bei einer Bahnunterführung in der Landshuter Straße soll sie dann von demselben Mann angegangen und vergewaltigt worden sein. Die 38jährige schrie laut Polizei, so dass Passanten aufmerksam wurden. Der Täter ließ daraufhin von ihr ab und flüchtete vom Tatort. Eine Fahndung nach dem Unbekannten blieb bisher ergebnislos.

Polizei sucht Zeugen

Die Kriminalpolizei Regensburg ermittelt in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft und sucht nach Zeugen. Der Mann soll zwischen 1,75m und 1,80m groß sein und Ende 20 oder etwas jünger sein. Er sprach den Angaben zufolge gebrochen Deutsch. Der Unbekannte hat eine athletische Figur und braune, nackenlange Haare. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon (0941) 506-2888 entgegen.