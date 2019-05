27.05.2019, 08:39 Uhr

Fußgänger-Unterführung am Bahnhof Straubing wird eröffnet

Nach mehr als zwei Jahren Bauzeit wird am Montag die Fußgänger-Unterführung am Bahnhof Straubing eröffnet. Die steile Behelfstreppe hat somit ausgedient. Sie sorgte von Anfang an für Kritik.