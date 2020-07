Fußgänger nach Verkehrsunfall in Erlangen schwer verletzt

Am Samstagnachmittag (18.07.20) ist es in der Erlanger Innenstadt zu einem schweren Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen und Fußgängern gekommen. Wie die Polizei mitteilt, kollidierten als erstes zwei Pkw in der Friedrichstraße miteinander, wobei ein Auto in Folge des Aufpralls auf den Gehweg geschleudert wurde.

Passanten schwer verletzt liegen geblieben

Zwei Passanten konnten nicht mehr ausweichen, wurden gegen eine Gebäudefassade geschleudert und blieben schwer verletzt liegen. Aufgrund von möglichen lebensgefährlichen Verletzungen der Fußgänger wurden diese umgehend ins Krankenhaus verbracht. Alle Insassen der Pkw blieben unverletzt.

Sachschaden in fünfstelliger Höhe

Der Kreuzungsbereich musste in Folge des Unfalls komplett gesperrt werden. Laut Polizeiangaben entstand ein Sachschaden in fünfstelliger Höhe.