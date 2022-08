Fußgänger nach Konzertbesuch angefahren und schwer verletzt

Ein 42-jähriger Mann ist in der Nacht auf Samstag in Obertraubling im Landkreis Regensburg von einem Fahrzeug angefahren, mitgeschleift und dann schwerverletzt liegengelassen worden. Nun sucht die Polizei nach Zeugen, die den Vorfall mitbekommen haben. Ein Mann geriet bereits in Verdacht.

Passanten finden Schwerverletzten

Noch in der Nacht ergaben erste Ermittlungen, dass der schwerverletzte Mann aus dem nördlichen Landkreis Regensburg stammt und vor dem Unfall eine Musikveranstaltung besucht hatte. Was dann geschah ist unklar. Gegen 0.40 Uhr wurde er in der Ernst-Frenzel-Straße auf dem Asphalt liegend gefunden.

Autofahrer wehrt sich gegen Polizisten

Durch Zeugenaussagen und mithilfe einer Fahndung wurde schnell ein 28-Jähriger ermittelt, der ebenfalls aus dem nördlichen Landkreis kommt. Der mutmaßliche Unfallfahrer wurde noch in der Unfallnacht an einem Schnellrestaurant in Regensburg gefasst.

Er räumte ein, ebenfalls das Konzert in Obertraubling besucht zu haben, machte aber keine weiteren Angaben. Gegen eine Blutentnahme - wegen des Verdachts auf Alkohol - wehrte er sich und verletzte dabei zwei Beamte. Sein Fahrzeug und sein Führerschein wurden beschlagnahmt. Nach einer vorläufigen Festnahme wurde der 28-Jährige wieder entlassen.

Weitere Zeugen gesucht

Nun sucht die Polizei nach Personen, die den Unfall beobachtet haben oder sonstige Hinweise rund um das Konzert in Obertraubling geben können. Sie sollen sich unter der Nummer 09401/93020 melden.

Unterdessen ist der Zustand des Opfers stabil, so die Polizei. Der Mann liegt mit schweren, aber nicht lebensbedrohlichen Verletzungen, im Krankenhaus.