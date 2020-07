09.07.2020, 10:00 Uhr

Fußgänger mit Machete bedroht - Polizei fasst Tatverdächtigen

Die Würzburger Polizei hat einen 37-Jährigen festgenommen, der am späten Dienstagabend am Mainkai einen anderen Fußgänger mit einer Machete bedroht und ihn leicht verletzt haben soll. Der Tatverdächtige befindet sich inzwischen in Untersuchungshaft.