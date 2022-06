Fußgänger in Aschaffenburg von Auto erfasst und tödlich verletzt

Bei einem Verkehrsunfall auf dem Aschaffenburger Westring ist in der Nacht zum Sonntag ein 32-jähriger Fußgänger ums Leben gekommen. Laut Polizei war der Mann auf dem Westring unterwegs und wurde von einem Auto erfasst. Wie das Polizeipräsidium Unterfranken mitteilt, ereignete sich der Unfall gegen 2 Uhr auf dem Westring auf Höhe der Darmstädter Straße, einem Verkehrsknotenpunkt in Aschaffenburg.

Mitten auf Aschaffenburger Verkehrsknotenpunkt

Wie die Ermittlungen bislang ergeben haben, befand sich der 32-Jährige aus bislang unbekannten Gründen auf der Brücke über die Darmstädter Straße. Dabei wurde er von einem aus Richtung der Hanauer Straße kommenden und in Richtung Süden fahrenden Wagen erfasst. Der 32-Jährige starb noch an der Unfallstelle an seinen Verletzungen. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen.

Der 45-jährige Autofahrer zog sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu. Die Fahrbahn war für die Dauer der Unfallaufnahme und die Aufräumarbeiten bis circa 5.15 Uhr gesperrt. Die Polizeiinspektion Aschaffenburg leitet die Unfallermittlungen. Sachverständige klären nun, wie es zu dem Unglück kommen konnte.