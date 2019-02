So funktioniert der Fußgänger-Airbag

Der Fußgänger-Airbag wird von Sensoren ausgelöst, die eine Kollision mit einem erwachsenen Fußgänger erkennen. Geschieht das bei einer Geschwindigkeit zwischen 24 und 48 km/h, entfaltet sich in 60 Millisekunden ein unten an der Windschutzscheibe montierter Airbag. Der Luftsack ist in einer Luke verborgen, die fest mit einem Deckel verschlossen wird.