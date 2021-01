Fußballplatz in Flachslanden mit Auto zerstört

In der Nacht zum Samstag (16.01.21) ist der Sportplatz des TSV Flachslanden (Lkr. Ansbach) beschädigt worden. Die Polizei geht davon aus, dass der Täter oder die Täter dazu ein Auto benutzten. Damit drifteten er oder sie wohl über das schneebedeckte Fußballfeld.

Polizei sucht Zeugen

Nach Auskunft des Sportvereins beläuft sich der Sachschaden auf mindestens 5.000 Euro. Das genaue Ausmaß könne jedoch erst nach Abtauen des Schnees festgestellt werden, so der Verein. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Ansbach unter der Tel. 0981/9094-121 zu wenden. Bereits Anfang Januar ist ein Fußballplatz in Schalkhausen bei Ansbach durch Unbekannte massiv beschädigt worden.