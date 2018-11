Fußballfans sorgen am Münchner Hauptbahnhof für Ärger

Vor dem Spiel des TSV 1860 München gegen den Halleschen FC hieß es zuerst: Einige Gäste-Fans gegen die Polizei. Laut Münchner Polizei machten ein paar Fans, die mit dem Zug am Hauptbahnhof ankamen, Probleme: Sie drängelten massiv am Bahnsteig, sodass die Polizei darauf achten musste, dass keiner in den Gleisbereich fällt. Einige Fans schubsten weiterhin, ein Mann schlug einem Polizisten ins Gesicht und brach ihm die Nase.

Mehrere Fans wurden festgenommen

Insgesamt sahen 1700 Gäste-Fans das 1:1 zwischen 1860 und Halle im Grünwalder Stadion. Während des Spiels hat die Polizei vier Körperverletzungen registriert, auch wurde vereinzelt Pyrotechnik abgebrannt. Sieben Fans sind vorläufig festgenommen worden, ihnen wird Körperverletzung, Beleidigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte vorgeworfen. Außerdem hat ein Fan den Hitlergruß gezeigt.

Nach dem Spiel wurden die Polizisten mit Flaschen beworfen. Und als die Gäste-Fans im Sonderzug abreisten, wurden mehrere Feuerlöscher geleert, und der Nothalt ist mehrmals gedrückt worden, wodurch es zu Verspätungen kam.