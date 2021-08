Fußballer des SV Thierhaupten aus Afghanistan ausgeflogen

Mit 12 Jahren war der Sportler des SV Thierhaupten alleine nach Deutschland gekommen. Im Sommer besuchte er regelmäßig seine Familie in Afghanistan – so auch in diesem Jahr. Den Rückflug nach Deutschland hatte der mittlerweile 19 Jahre alte Fußballspieler nach Angaben seines Vereins dieses Mal für einen früheren Termin gebucht als in den anderen Jahren. Doch nach dem schnellen Vormarsch der Taliban und der Übernahme Kabuls durch die Islamisten saß auch er fest.

Mehrere Versuche am Flughafen Kabul

Sein Trainer Marcus Gottwald blieb in Kontakt mit dem 19-Jährigen und berichtete dem BR unter anderem, dass sich der junge Fußballer immer wieder erfolglos auf den Weg zum Flughafen der afghanischen Hauptstadt gemacht habe. Alle Begegnungen mit den Taliban in Kabul seien dabei glücklicherweise ohne Folgen für den jungen Mann geblieben.

Über Katar zurück nach Deutschland

Seine Vereinskollegen machten sich große Sorgen, bis jetzt die Nachricht kam: Der 19-Jährige ist am Sonntag mit einem Flugzeug von Kabul nach Katar gebracht worden. Von dort geht es weiter nach Hause. "Wir wissen noch nicht genau, wann er wieder hier sein wird, aber die Erleichterung bei uns ist sehr groß", sagte Gottwald dem BR.