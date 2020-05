Fußballer des SSV Jahn beim Re-Start gegen Holstein Kiel

Nach der Entscheidung der Deutschen Fußball-Liga (DFL), den Spielbetrieb der Fußball-Bundesliga und der zweiten Liga nach der coronabedingten Unterbrechung wieder aufzunehmen, steht auch fest, wie es für den SSV Jahn Regensburg weitergeht: Mit einem Heimspiel gegen ein Team aus dem Norden.

SSV Jahn startet am 16. Mai

Der SSV Jahn Regensburg startet nach der Corona-Zwangspause am 16. Mai mit einem Heimspiel gegen Holstein Kiel in den Rest der Saison 2019/2020 in der zweiten Fußball-Bundesliga. Das hat die Deutsche Fußball-Liga (DFL) jetzt bekanntgegeben.

Saison wird laut eigentlichem Spielplan fortgesetzt

Anpfiff der Partie, die als sogenanntes "Geisterspiel" ohne Zuschauer ausgetragen wird, ist um 13 Uhr in der Regensburger Arena. Das Spiel gegen Kiel war das erste des SSV Jahn, das aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt werden musste. Der ursprüngliche Termin war der 14. März. Die Zweite Liga setzt damit ihren Spielplan wie vorgesehen mit dem 26. Spieltag fort. Für den SSV Jahn folgen dadurch als nächstes am 24. Mai ein Auswärtsspiel in Sandhausen und am 27. Mai das Heimspiel gegen den 1. FC Nürnberg.

Polizei will vorbereitet sein

Die Regensburger Polizei bereitet sich währenddessen darauf vor, sollten trotz des Zuschauerverbots Fans zum Stadion kommen. Das teilte ein Polizeisprecher mit. Die genaue Risikoabwägung fände jetzt statt.