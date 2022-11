Fußball-WM zeigen oder nicht? Gastronom bittet Gäste um Rat

Experte zu WM in Katar: Boykott ist nie zu spät und setzt Zeichen

Markus Kurscheidt, Lehrstuhlinhaber für Sportwissenschaft an der Uni Bayreuth, verfolgt die Ereignisse rund um Fußballweltmeisterschaften schon sehr lange, von der Vergabe bis zum Umgang mit der Fankultur. Die aktuelle Meisterschaft könne man mit Recht als "WM der Schande" bezeichnen, sagt er: "Die Beobachter, die Anspruchsgruppen, die Fans haben einfach ein schlechtes Gefühl dabei. Viele könnten es nicht genau beschreiben, was bleibt, ist aber ein Gefühl der Scham und Schande." Doch was tun? Für Boykott sei es nie zu spät, so Kurscheidt. Sonderlich erfolgreichen seien die Boykotte, die man bisher aus der Sportgeschichte kennt, nicht gewesen – hätten aber Zeichen gesetzt.

Ethischer Kampf um die WM

Der Umgang mit der aktuellen Weltmeisterschaft sei zu einem ethischen Kampf für jeden Einzelnen geworden, so der Sportwissenschaftler. Alle Instanzen im Vorfeld hätten versagt.

Es hat die Verbandspolitik versagt. Es hat die nationale und supranationale Politik versagt in der Aufsicht der Vorgänge die dort vonstatten gegangen sind. In der Vergabe und den Bedingungen vor Ort. Und jetzt ist das Problem bei uns, bei den Fans." Markus Kurscheidt, Lehrstuhlinhaber für Sportwissenschaft II an der Uni Bayreuth

Ein wirkliches Zeichen wäre es laut dem Sportwissenschaftler gewesen, wenn sich Verbände wie der deutsche oder der französische einig gewesen wären und trotz Qualifikation nicht zur Weltmeisterschaft gefahren wären. "Das wäre eine richtig wirksame Aussage gewesen, das hätte das System ins Wanken gebracht – aber den Mut hatte niemand", so Kurscheidt.

WM-Dilemma: Gemeinschaftsgefühl durch Debatten erzeugen

Was aber bleibt den Fans und Verbrauchern, wenn sie ihren Unmut zeigen wollen? Eine Möglichkeit wäre es, keinerlei Produkte rund um die Weltmeisterschaft zu kaufen und die TV-Zahlen massiv zum Einbruch zu bringen, so Kurscheidt. Der Sportwissenschaftler zeigte sich allerdings sehr skeptisch, ob es dazu kommen werde.

Überzeugt ist er aber, dass weder die FIFA noch Katar mit dem weltweiten Protest in der Breite gerechnet haben. Und er glaubt auch, dass es genau der richtige Ansatz sei, damit Raum für Debatten und Gespräche rund um das Thema zu schaffen – wie am Kulturkiosk in Bayreuth: "So bekommen wir doch noch ein Gemeinschaftsgefühl, denn alle stecken in dem gleichen inneren Dilemma – und der Austausch kann helfen."

Entscheidung am Kulturkiosk gefallen: WM wird gezeigt

Kioskbetreiber Coco Sturm hat lange überlegt. Mittlerweile hat er eine Entscheidung getroffen. "Wir werden das Public Viewing zu den Spielen der deutschen Nationalmannschaft machen. Wir haben es durch die Facebook-Aktion als nicht unkommentierte Veranstaltung gezeichnet und wir wollen mit Amnesty International gemeinsam einen Stand während der Übertragungen aufbauen." Das heißt: Wer mag, kann kommen und Fußball schauen – oder aber Fußball schauen und sich dazu informieren. Er erwarte nicht, dass ihm seine Stammgäste an diesen Tagen die Treue halten, wenn sie sich von der WM distanzieren: "Es ist eine ganz persönliche Entscheidung."