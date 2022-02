Corona und Großveranstaltungen: Machbar - unter Bedingungen

Letzten Juli jubeln mehr als 60.000 Fans den Teams von England und Italien zu. Es ist das Finale der Fußball-EM. Das Londoner Wembley-Stadion ist vollgepackt. Die Zuschauer sind geimpft oder getestet - trotzdem kommt es in der Folge zu einigen tausend Corona-Fällen. Forschende stufen das Finale als sogenanntes Superspreader-Event ein.

Fußballstadion als Superspreader-Event?

Bis heute sei allerdings unklar, ob die Ansteckungen im Stadion stattgefunden hätten - oder nicht doch außerhalb, sagt der Infektiologe Stefan Moritz von der Universität Halle. Möglicherweise habe es mehr Infektionen in den Kneipen rund um das Stadion gegeben als direkt dort, so der Forscher. Möglich auch, dass Treffen auf den Vorplätzen stattfanden, jenseits der organisierten Veranstaltung.

Das Beispiel zeigt: Es ist wissenschaftlich betrachtet gar nicht so einfach, Großveranstaltungen pauschal als gefährlich oder ungefährlich einzustufen. Für Fußballspiele oder Konzerte unter freiem Himmel gilt grundsätzlich: Die Aerosole, also die winzigen Tröpfchen, über die sich das Virus überträgt, verdünnen und verflüchtigen sich besser als in Innenräumen.

Hygienekonzepte entscheidend

Trotzdem kommt es auch bei Veranstaltungen im Freien darauf an, wie An- und Abreise organisiert sind: dicht gedrängt in der S-Bahn, oder entzerrt? Das gleiche gilt für den Einlass ins Stadion: Ballt sich alles an wenigen Stellen, oder sind viele Einlass-Pforten nutzbar? Und im Stadion auf den Rängen spielt - abgesehen von Maskenpflicht und 2G - der Abstand zwischen den Fans eine Rolle, sagt Infektiologe Stefan Moritz.

Selbst im Freien sei ein Fußballspiel nicht ohne Risiko, weil viel größere Menschenmengen zusammenkommen. Und am vergangenen Wochenende habe man in einigen Stadien gesehen, dass die Kapazität zwar auf 50 Prozent beschränkt worden war. Aber die Leute saßen geballt in einem Block zusammen, anstatt sie über das gesamte Stadion zu verteilen. Die Obergrenze bringt vermutlich nichts, wenn es trotzdem zu vielen Risiko-Kontakten kommt.

Neun kritische Kontakte bei Konzerten – oder doch nur einer

Stefan Moritz hat Konzerte in Innenräumen untersucht: Unter normalen Bedingungen kam jeder Besucher am Ende auf insgesamt rund 60 Kontakte - die meisten davon an den Ein- und Ausgängen und in den Pausen, etwa auf den Toiletten oder beim Ausschank. Kritisch werden diese Kontakte, wenn sie mehrere Minuten andauern und sich das Virus übertragen kann.

Die Konzertbesucher kamen im Schnitt auf neun solcher kritischen Kontakte - und zwar dann, wenn nur wenige Eingänge genutzt wurden und kein Abstand zwischen den Stühlen herrschte. Lagen die Sitzplätze dagegen weiter auseinander und es gab mehrere Ein- und Ausgänge, dann kamen die Besucher nur auf einen Risiko-Kontakt. Selbst in Innenräumen lassen sich Großveranstaltungen also sicher abhalten. Allerdings unter zwei weiteren Bedingungen.

Tests erhöhen die Sicherheit

Erstens: Die Zuschauer sollten mit großer Wahrscheinlichkeit nicht erkrankt sein. Stichwort 2G oder 2G plus. Ein spanisches Forscherteam rund um Josep Llibre von der Universität Badalona hat ebenfalls Konzerte untersucht. Die Teilnehmenden durften sogar tanzen – wenn auch mit Maske. Wer rein wollte, musste gesund sein und zusätzlich einen negativen Schnelltest vorweisen.

Acht Tage später wurden alle mittels PCR getestet. Zum Vergleich diente eine Kontrollgruppe, die nicht auf das Konzert durfte. Von den 500 Teilnehmenden habe sich niemand infiziert, sagt Llibre. Im Gegensatz zur Kontrollgruppe, in der es unter 500 Personen zwei Infizierte gab. Llibre konnte damit zeigen, dass das Konzert kein Superspreading-Event war.

Die Belüftung ist entscheidend

Doch hier kommt die zweite Bedingung ins Spiel: Eine gute Lüftungsanlage. In Hallen ohne ausreichende Belüftung können sich richtige Aerosol-Seen bilden, hat Stefan Moritz festgestellt. Um sie abzusaugen, braucht es eine maschinelle Lüftung. Am besten eine, die die Aerosole nach oben wegsaugt. So können sie sich nicht im Raum zu anderen Zuschauern hin ausbreiten. Je mehr Luftvolumen eine solche Anlage umsetzen kann, desto besser.

Jeder Veranstaltungsort ist anders

Die Zuschauerzahl pauschal über alle Veranstaltungsorte hinweg zu begrenzen, sei deshalb wenig sinnvoll, glaubt etwa der Infektiologe Christoph Spinner vom Münchner Klinikum rechts der Isar. Es führe kein Weg dran vorbei, dass man sich jede Einrichtung im Speziellen anschauen müsse, sagt Spinner. Sprich: Wie die räumlichen Gegebenheiten sind, inklusive Raumhöhen und Durchlüftung.

Stimmen Technik und Hygienekonzept, dann spricht selbst bei hohen Inzidenzen wie im Moment nichts gegen größere Veranstaltungen. Zumal inzwischen viele Menschen geimpft sind und damit auch vor Omikron einen guten Schutz haben.