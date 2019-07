Fußball hinter Gittern: Turnier in JVA Hof

Ab 17.15 Uhr messen sich Häftlinge aus der Justizvollzugsanstalt (JVA) Hof mit Fußballteams von außen, zum Beispiel aus dem Hofer Rathaus, Firmen aus der Region und Beamten der JVA Bayreuth. Bereits zum 40. Mal veranstaltet die JVA Hof ein solches Turnier hinter Gittern.

Die zwölf Plätze in der Gefängnis-Mannschaft sind heiß begehrt

Der Kontakt zur Außenwelt ist für die Inhaftierten sehr wichtig und eine willkommene Abwechslung zum Gefängnisalltag. Es sei eine Ehre, dabei zu sein, betonte ein Insasse der JVA Hof im BR-Gespräch. Und die Fußball-Spieler von außen haben keinerlei Berührungsängste:

Man kommt ins Gespräch mit den Häftlingen. Sie sind recht aufgeschlossen und erzählen auch mal, was sie verbockt haben. Am Anfang war man vielleicht ein wenig skeptisch, aber jetzt macht es Spaß und solange es geht, machen wir mit. Ein Hobby-Fußballer vom Team der DB in Hof

Wie bei jedem anderen Fußball-Turnier geht es neben Sportlichkeit und Fairness auch um die Geselligkeit, erklärt der JVA-Beamte Michael Geipel. Zwar findet das Spiel im Gefängnis statt, aber man versuche so weit wie möglich Normalität zu schaffen.

Es wird auch gefeiert mit antialkoholischen Getränken. Und was Besonderes für die Gefangenen sind die Köstlichkeiten vom Grill – denn das ist sonst im Gefängnis nicht möglich. Michael Geipel, JVA-Beamter und zuständig für Sport- und Freizeitprogramme

So dürfte sich dann auch verschmerzen lassen, dass es das Hofer Gefängnis-Team in diesem Jahr nicht in die Endrunde geschafft hat. Heute Nachmittag feuern die Insassen dann Hobby-Fußballteams von jenseits der hohen Mauern an.