Fußball-EM: Kaum Public Viewing in Oberfranken

Fußballfans in Oberfranken werden die Spiele der am Freitag startenden Fußball-Europameisterschaft wohl eher im kleineren Kreis zuhause oder in Biergärten und Gaststätten schauen müssen. Public Viewing-Events wie bei vergangenen Turnieren sind Corona-bedingt vielerorts nicht geplant.

Keine Public Viewing-Pläne in Bayreuth und Coburg

In Bayreuth und Coburg waren bis Dienstag keine Anträge auf die Durchführung solcher Veranstaltungen bei den Ordnungsämtern eingegangen, heißt es auf BR-Anfrage. Auch in Kronach, Lichtenfels und Wunsiedel sind keine großen Fußball-Events geplant. Die Fans in Oberfranken werden aber wohl nicht komplett auf gemeinsames Mitfiebern verzichten müssen. Verschiedene Gastronomiebetriebe werden Spiele der Fußball-EM zeigen - im Rahmen des normalen Betriebs und unter Einhaltung der geltenden Hygiene- und Abstandsregeln.

Veranstalter plant Übertragung auf der Altenburg in Bamberg

Eine Ausnahme bildet Bamberg. Dort könnten Fußballbegeisterte hoch oben auf dem Gelände der Altenburg die Spiele der deutschen Nationalmannschaft schauen. Ein Veranstalter plant dort die Übertragung der Spiele auf einer LED-Großbildleinwand. Nach Angaben der Stadt werde das Konzept derzeit geprüft. Genauere Infos, unter anderem, wie viele Fans zuschauen könnten, waren am Dienstag noch nicht bekannt.