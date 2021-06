Fußball-EM in der Oberpfalz? Regensburger Wirte äußern sich

Für die deutsche Nationalmannschaft wird es am Abend ernst: Es geht gleich im ersten Spiel gegen die amtierenden Fußballweltmeister aus Frankreich. Das große EM-Public-Viewing bleibt zwar aus, dennoch darf in ausgewählten Biergärten und Lokalen Fußball geschaut werden. Nicht alle Wirte wollen das.

"Fußball nebenbei"

Für Kneipen und Lokale gilt: Laut Infektionsschutzverordnung muss der Verzehr von Speisen und Getränken Hauptzweck der Veranstaltung sein. In Regensburg zum Beispiel haben rund zehn Gastronomen ein Fußballspiel-Viewing bei der Stadt angemeldet, unter anderem der "0941-Beach" und der Biergarten "Spitalkeller" an der Nürnberger-Straße. Die Gastronomen müssen das vorher von der Stadtverwaltung genehmigen lassen. Zehn Personen aus unterschiedlichen Haushalten dürfen zum Beispiel in der Kneipe "Olle Gaffel" gemeinsam Fußball schauen. Kneipeninhaber Raphael Birnstiel hat im Vorfeld bereits Reservierungen angenommen, wenn aber noch Platz ist, könne man noch am Abend vorbeikommen. "So ein bisschen Normalität für die Menschen ist vielleicht ganz schön. Natürlich mit den Auflagen wird man nie klassisches Fußballfeeling hinbekommen, dazu fehlen die Leute, die Gruppendynamik die sowas ausmacht. Aber ich glaube, es tut den Menschen ein bisschen gut", sagt Birnstiel.

Nicht alle Wirte zeigen Fußball

Öffentliche Veranstaltungen sind laut Stadt Regensburg möglich, wenn ein klar begrenzter und geladener Personenkreis feststeht. Die derzeit zulässige Personenzahl beträgt 100 unter freiem Himmel und 50 in geschlossenen Räumen, so eine Stadtsprecherin.

Aber nicht alle Wirte nutzen die Möglichkeit Fußball-Übertragungen zu zeigen. Im Regensburger Spitalgarten hat sich Wirt Anton Sperger gegen ein Public-Viewing entschieden, und das nicht nur wegen der Hygienemaßnahmen. Er sagte dem BR, dass er nicht viel von dieser EM halte: "Ich sehe das äußerst kritisch, in welcher Art diese EM durchgezogen wird und dass man sie auf elf Länder verteilt. In Ungarn gelten überhaupt keine Abstandsregeln, sogar München lässt auf einmal wieder 14.000 Leute ins Stadion." Sperger findet es unfair, dass in seiner Branche maximal 100 Personen im Freien erlaubt sind.

Hygienemaßnahmen und Polizeipräsenz

Die Fußball-Abende funktionieren im Prinzip wie ein derzeit "üblicher" Besuch im Restaurant. Am Platz darf die Maske abgesetzt werden, ansonsten herrscht Maskenpflicht. Testpflicht gibt es aufgrund der niedrigen Inzidenzen in der Oberpfalz keine. Nach dem Spiel wird es auch ein wenig anders laufen als in vergangenen Jahren. Mit dem Auto herumfahren ist laut Polizei prinzipiell okay, kritisch aber wird es, wenn Fans auf Plätzen wie dem Domplatz zusammenkommen wollen. Hier werde die Polizei mehr Präsenz zeigen, hieß es.

In einer Sache sind sich die Wirte Sperger und Birnstiel jedenfalls einig: So richtig relevant werden die "Mini-Public-Viewings" erst, wenn die deutsche Mannschaft weiterkommt.

Public Viewing: Was in Bayern trotz Corona möglich ist