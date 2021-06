Fußball-EM: Enttäuschung beim Public Viewing in Franken

Große Enttäuschung im Biergarten nach Niederlage

"Das Wetter könnte zwar besser sein, aber wenn man Fußballfan ist, hält man das aus", so die Bambergerin Julia Heßler im BR-Interview. Nach den zwei Toren für die englische Mannschaft war die Enttäuschung der Fans allerdings groß. Einige Zuschauer hatten den Biergarten schon vor Spielende verlassen. Es sei schade, dass die Europameisterschaft und die Ära von Bundestrainer Joachim Löw so ende, sagte ein enttäuschter Fan nach dem Abpfiff. Deutschland verlor im Wembley-Stadion in London gegen England 0:2 und schied damit im Achtelfinale aus der Fußball Europameisterschaft 2021 aus.

Das Bamberger Public Viewing war wegen der Corona-Pandemie eines der wenigen in Oberfranken, das in diesem Jahr stattfand. Organisator Mischa Salzmann sprach im BR-Interview von der höchsten und vielleicht schönsten Lokalität dieser Art in Franken. 350 Menschen konnten dort gemeinsam die Spiele der deutschen Nationalmannschaft verfolgen.