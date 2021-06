Fußball-EM: Die Regeln für das Public Viewing

Freitagabend ist es so weit: Anpfiff für die Fußball-Europameisterschaft mit dem ersten Länderspiel zwischen der Türkei und Italien. Nicht nur die Stadien werden vergleichsweise leer bleiben. Auch die großen Fanfeste können in diesem Jahr nicht stattfinden.

Fußball-EM in Biergärten, Kino und Sportstadion

Stattdessen haben sich einige Biergärten in Bayern darauf vorbereitet, Fußball-Fans mit Fernsehern und Leinwänden ein Public-Viewing-Erlebnis zu bieten. Allerdings darf der Fußball nach Angaben des Bayerischen Gesundheitsministeriums nur im Hintergrund laufen. Essen und Trinken stehen im Vordergrund.

Auch Kinos und Sportstadien dürfen Spiele übertragen, wenn sie die jeweils geltenden Regelungen befolgen, darauf verweisen Bayerns Wirtschafts- und Umweltministerium in einer gemeinsamen Pressemitteilung hin. Verboten bleiben nach Angaben der Ministerien eigene Public-Viewing-Veranstaltungen ohne Bezug zu bestehenden Gastronomietätigkeiten.

Public Viewing: Testpflicht in München bei mehr als 1.000 Personen

In München gilt außerdem die Auflage, dass Gäste einen negativen PCR- oder Schnelltest vorlegen müssen, wenn mehr als 1.000 Personen in einem Biergarten oder ähnlichem zusammenkommen. Die negativen Tests dürfen nicht älter als 24 Stunden sein.

Von der Testpflicht ausgenommen sind Geimpfte und Genesene mit entsprechenden Nachweisen. Die Test- und Nachweispflicht für den Einlass beginnt jeweils zwei Stunden vor dem Übertragungsbeginn.

Überall in Bayern gibt's Public Viewing

Sicher ist, das Public Viewing wird heuer anders, ohne Fußball-Hits zum Aufheizen und Torjubel. Trotzdem bietet zum Beispiel der Löwenbräukeller in München "einen Biergartenbesuch mit der Möglichkeit, das Spiel zu sehen". Im Kino am Olympiasee können bis zu 500 Personen die Spiele auf Leinwand verfolgen.

Auch in anderen Städten gibt es Angebote. In Freising stellt beispielsweise der Hofbrauhauskeller bei gutem Wetter einen Fernseher in den Biergarten. Die Gasthausbrauerei im Mailkeller in Rosenheim wird innen einen Fernseher anbringen. In Würzburg gibt es Public Viewing im Alten Kranen, in Regensburg ist es zum Beispiel im Spitalkeller möglich. In Augsburg bietet der Luginsland Biergarten gemeinsame Fußballerlebnisse unter Corona-Auflagen, in Nürnberg sind es die Landbierparadies-Wirtshäuser.

Polizei kontrolliert Feiern auf den Straßen

Siegesfeiern und Autokorsos nach den EM-Spielen sind nur unter bestimmten Voraussetzungen erlaubt, erklärt ein Polizeisprecher. Auch hierfür gelten die gängigen Corona-Regeln, wie Mundschutz, Abstand und die in der jeweiligen Region geltenden Kontaktbeschränkungen.

Die Beamten wollen nach eigenen Angaben bekannte Feier-Orte im Blick behalten, wie den Domplatz in Regensburg oder die Leopoldstraße in München. An Spieltagen sind dort Glasflaschen und Pyrotechnik verboten.

Tipps von der Polizei für Fußball-Fans

In den vergangenen Wochen haben in manchen bayerischen Städten Feiernde randaliert und sind mit der Polizei aneinandergeraten. Dass sich das Problem mit der Fußball-EM verstärkt, glaubt ein Münchner Polizeisprecher nicht. Damit die Europameisterschaft auf jeden Fall friedlich verläuft und allen Freude macht, hat die Polizei Tipps für Fans ins Internet gestellt – ernst gemeinte, aber auch augenzwinkernd.

"Nehmen Sie anderen Fans keine Fanartikel weg", heißt es darin zum Beispiel und vor allem: "Seid's freindlich".