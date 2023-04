Fußball-Bundestrainerin im Fernwehpark Oberkotzau verewigt

Die Bundestrainerin des Frauen-Fußball-Nationalteams, Martina Voss-Tecklenburg, hat dem Fernwehpark Oberkotzau im Landkreis Hof ein Grußschild gestiftet. Das Schild zeigt ein Foto der Bundestrainerin, ist von ihr handsigniert und mit der Aufschrift "for a peaceful world" (für eine friedvolle Welt) versehen. Das Schild wird in den nächsten Tagen aufgestellt. Signiert hatte es die Bundesstrainerin am Montag im Nürnberger Max-Morlock-Stadion, einen Tag vor dem Länderspiel gegen Brasilien, das Deutschland mit 1:2 verlor. Zusätzlich haben auf einem zweiten Schild Nationalspielerinnen ihre Unterschrift gelassen.

Friedensprojekt: Fernweh-Park in Oberkotzau

Der Fernwehpark im oberfränkischen Markt Oberkotzau bei Hof soll ein völkerverbindendes Friedensprojekt darstellen. Initiator und Weltenbummler Klaus Beer brachte die Idee 1999 von Dreharbeiten aus Kanada mit. Das Projekt sei dann an einem "magischen Datum" errichtet worden, heißt es in einer Mitteilung: Am 09.11.1999, zehn Jahre nach dem Mauerfall, als Zeichen für grenzenlose Freiheit und für Völkerverständigung. Die Ideologie: Die Welt wird in Schildern auf einen Punkt projiziert. Unter den Schildern aus aller Welt sollen Menschen aus aller Welt ein Zeichen setzen gegen Rassismus und für eine friedvollere Welt. Darunter auch das längste Ortsschild Europas, 18 Meter lang, mitgebracht von dem Sänger Ross Antony aus seinem Heimatland Wales.

"Signs of Fame" mit vielen Stars

Neben den Ortsschildern sind bei den "Signs of Fame" auch mehr als 500 Stars und prominente Persönlichkeiten aus Musik, Film, TV und Sport vertreten, die mit der Signierung von Grußtafeln und ihren Handabdrücken in Ton ein öffentliches Zeichen setzen. Darunter befinden sich Persönlichkeiten wie Kevin Costner, Denzel Washington, Arnold Schwarzenegger, Siegfried & Roy, Thomas Gottschalk, Günter Jauch, Helene Fischer, Iris Berben, Uschi Glas, Michael Bully Herbig, Roland Emmerich, Bernd Eichinger, Vitali und Wladimir Klitschko, Dirk Nowitzki und viele mehr, die zum Teil den Fernwehpark auch besuchten.

Besondere Anerkennung für Persönlichkeiten mit Engagement

Im Fernwehpark werden außerdem Star-Sterne an Prominente vergeben, die sich in ganz besonderer Weise für Hilfsbedürftige auf der Welt engagieren. Bisherige Star-Stern Würdenträger auf dem sogenannten "Boulevard der Humanität" sind u.a. Karlheinz Böhm, Henry Maske, Sarah Connor, James Last, Pierre Brice, Hans-Dietrich Genscher oder Peter Maffay. Dieser erhielt den Stern für sein Kinderhilfswerk "Tabaluga".