Fußball-Bundesliga: Herrmann stellt Fan-Rückkehr in Aussicht

Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) hat angekündigt, dass zum Start der Bundesliga "eine gewisse Zahl" an Zuschauern zugelassen wird. "Ich denke, das werden wir hinbekommen", sagte er der BR24 Rundschau. Volle Stadien seien aber gegenwärtig nicht vertretbar.

Kritik an UEFA

Herrmann kündigte an, die Einhaltung der Corona-Regeln während der vier Europameisterschafts-Spiele in der Arena in München aufzuarbeiten. In der Öffentlichkeit habe es viel Unmut gegeben, dass sich so viele Zuschauer in den Stadien bis hin zu UEFA-Verantwortlichen nicht an die Maskenpflicht gehalten hätten. Die UEFA habe sich anfangs fast überhaupt nicht darum gekümmert. Es sei dann erst beim zweiten, dritten Spiel etwas besser geworden. "Trotzdem, wir werden das noch einmal genau analysieren, weil das auch wichtig ist für die Bedingungen, unter denen jetzt dann die Fußball-Bundesliga, in der ersten, zweiten und dritten Liga […] wie unter den Bedingungen da gearbeitet werden soll."

Vorerst keine vollen Stadien in Deutschland

Volle Stadien, wie bei der EM etwa in London oder Budapest, hält Herrmann in Pandemiezeiten nicht für nachvollziehbar. Wenn man höre, dass es etwa in Schottland im Zusammenhang mit Spielen der Fußball-Europameisterschaften offensichtlich wieder zu einer erheblichen Zahl von Corona-Neuinfektionen gekommen sei, so etwas wolle man ganz klar in Deutschland vermeiden.

In Schottland wurden laut der Gesundheitsbehörde Public Health Scotland 1.991 Corona-Fälle registriert, die in Verbindung mit Spielen der EM stehen. Zwei Drittel dieser Infektionen seien bei Fans aufgetreten, die ihre Nationalmannschaft zur "Battle of Britain" gegen England am 18. Juni nach London begleitet hatten. Knapp 400 Infizierte aus Schottland sollen im Stadion gewesen sein, während in der Innenstadt Tausende weitere Fans Straßen und Plätze bevölkerten. In England grassiert derzeit die besonders ansteckende Delta-Variante des Coronavirus.

Unterschiedliche Zuschauerregeln in den Bundesländern

Die Fußball-Bundesliga startet am 13. August mit der Partie Borussia Mönchengladbach gegen Bayern München in die neue Saison. Nach den derzeit geltenden Regeln, könnte die Partie im Gladbacher Stadion vor 18.000 Zuschauern stattfinden. In Nordrhein-Westfalen darf ein Drittel der Stadionkapazität ausgeschöpft werden, wenn die Nachverfolgung der Besucher gewährleistet ist.

Eine Woche später beim Heimspiel des FC Bayern gegen Köln wären nach derzeitigem Stand in der Münchner Allianz Arena aber nur 1.500 Zuschauer zulässig, so ist die aktuelle Regelung für Bayern. Dass 14.000 Besucher zu den EM-Spielen in München durften, beruhte auf einer Ausnahmeregelung.

Vereine drohen mit Klagen

Die Staatskanzleien des Bundes und der Länder arbeiten aber derzeit an einer bundesweit einheitlichen Regelung.

Positive Signale zu mehr Zuschauerauslastung in den Stadien gab es zuletzt auch von Niedersachsens Ministerpräsident Weil, konkret wurde aber auch er nicht. "Ob wir mit 20, 25 oder 30 Prozent starten werden, steht noch nicht fest", sagte der SPD-Politiker der Zeitung "Welt".

Einige Vereine drohen unterdessen bereits mit möglichen Klagen. Ein zweites Jahr nur mit Geisterspielen bedrohe all die Klubs in ihrer Existenz, die im Wesentlichen auf Eigenerlöse angewiesen seien, sagte etwa Axel Hellmann, Vorstandssprecher von Eintracht Frankfurt. Man beschäftige sich daher auch mit der Frage einer Klage. "Es ist dabei weniger eine Frage des Klagen-Wollens als vielmehr des Klagen-Müssens", so Hellmann.