Fußball-Amateure legen wieder los

Wenn ab 19. September Amateur-Fußballer in Bayern wieder Meisterschafts- und Pokalspiele austragen dürfen, müssen sich die Klubs für ihre Heimspiele an strenge Hygienevorschriften halten. Spieler, die zum Beispiel beim SV Sömmersdorf zum Training eintreffen, müssen zunächst vor der Tür anstehen. In die Umkleidekabine darf nur, wer eine Nuss am Eingang bekommt – so hat man es zumindest in SV Sömmersdorf geregelt. Denn in die Umkleidekabine dürfen nur sechs Spieler gleichzeitig. Und wer eintritt, muss eine Maske tragen - das schreibt der Bayerische Fußball-Verband vor.

SV Sömmersdorf: Endlich wieder spielen

In der Dusche gibt es in Sömmersdorf nun Trennwände, dort dürfen sogar nur zwei Spieler gleichzeitig sein. Minimaler Aufenthalt erwünscht. Trotzdem überwiegt die Freude, dass es wieder losgeht. Er sei begeistert davon, endlich wieder raus zu kommen und Fußball spielen zu können, sagt Kim Herder. "Ich denke, das hat uns allen in der letzten Zeit gefehlt. Denn viele waren im Home Office und hatten die Kollegen nur am Telefon", so der Spieler vom SV Sömmersdorf.

Ganz ohne Sorge gehen die Kicker des Sportvereins dennoch nicht in ihre erste Begegnung seit der langen Pause im März. "Klar muss man auch immer schauen, was gerade mit Corona läuft", meint Herders Mitspieler Marius Mergenthal, "es besteht jedoch immer ein Risiko, egal ob beim Fußball oder wenn man im Restaurant essen geht. Man kann sich überall anstecken." Mergenthal ist überzeugt davon, dass alles gut gehen wird, wenn man darauf achte, was vorgegeben sei. "Wir müssen es einfach versuchen und hoffen, dass alles gut läuft."

Wegen Corona: Auch beim Training gab es Kontaktverbot

Trainiert wird beim SV Sömmersdorf bereits seit Anfang Juli. Auch dafür gab es anfangs ein Kontaktverbot der Spieler untereinander, Zweikämpfe waren nicht gestattet. Nun darf zwar wieder gespielt werden, doch müssen sich die Verantwortlichen für ihre Heimspiele an klare Vorgaben halten:

"Wir werden zwei, drei Schleusen bilden, an denen die Zuschauer an den Platz kommen und dort gleich abkassieren, statt wie früher von Besucher zu Besucher zu gehen, um den Leuten nicht zu nahe zu kommen", erklärt Peter Keller, seit mehr als 20 Jahren Vorsitzender des SV Sömmersdorf. Bei dieser Gelegenheit werden die Zuschauer auch darauf hinweisen, dass Mindestabstände von eineinhalb Metern untereinander einzuhalten sind.

Amateur-Fußball: Besucherlisten wegen Corona

"Was nun neu ist, seitdem Zuschauer möglich sind: Wir müssen auch die Daten der Besucher aufnehmen", fügt Keller an. Sobald Zuschauer also den Eingang passieren, werden ihre Namen und Adressen notiert. Der SV Sömmersdorf hat eine Spielgemeinschaft mit Obbach und Geldersheim gegründet. Aus diesen drei Dörfern spielen nicht nur Fußballer unter dem Dach des SV Sömmersdorf, dementsprechend kommen auch Zuschauer von dort zu den Heimspielen.

Weit über 100 sind es jedes Mal. Um die strengen Regeln einzuhalten, brauchen die Sömmersdorfer nun mehr Ordner. "Sie werden darauf achten, dass die Abstände eingehalten werden. Und sie werden auch die Zuschauer darauf hinweisen, dass ein Konzept vorliegt und dass Masken zu tragen sind, wenn Abstände nicht eingehalten werden."

Corona und Fußball: Fit nach Onlinekursen

In Online-Seminaren hat der Bayerische Fußball-Verband während der vergangenen Woche die Hygiene-Vorschriften vorgestellt. Auch auf vermeintliche Kleinigkeiten wurde hingewiesen. Etwa dass "Torhüter nicht mehr in die Handschuhe spucken dürfen“. Oder dass "jeder Spieler seine eigene Getränkeflasche" nutzen muss. Und dass "keine körperlichen Begrüßungsrituale" mehr gestattet sind. Also kein Umarmen oder Jubeln bei Toren und kein Abklatschen und nach den Spielen.

Trainingsende in Sömmersdorf, auch dafür gibt es strenge Vorgaben. So müssen alle Bälle desinfiziert werden. Das machen die Spieler selbst.

SV Sömmersdrof: Corona-Krise bisher gut überstanden

Der SV Sömmersdorf zählt 360 Mitglieder, jeder zweite Bewohner der Gemeinde gehört dazu. Bisher gab es hier erst einen Corona-Fall in Sömmersdorf. Der Klub hat Corona trotz laufender Kosten für Sportheim und Trainer bisher wirtschaftlich gut überstanden. Nun hofft er darauf, die Krise auch gesundheitlich zu bewältigen.