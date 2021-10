Fußabdruck vom Essen: "Transparente Mensa" an der Uni Bayreuth

"Wie kann Bayern klimaneutraler werden?": Beim Jahreskolloquium des Bayerischen Wissenschaftsforums (BayWISS) haben Experten aus unterschiedlichen Hochschulen unter anderem auch über diese Frage diskutiert. Als Gastgeber des Treffens geht die Uni Bayreuth bei diesem Thema mit gutem Beispiel voran. Anfang des Jahres erst hat die Hochschule eine Nachhaltigkeitsstrategie vorgestellt und sich zu umweltgerechtem Handeln und Forschen verpflichtet. Diese Pläne sollen sich künftig auch auf dem Mittagstisch der Studierenden widerspiegeln.

Uni Bayreuth: Ernährung ist ein Punkt der Nachhaltigkeitsstrategie

Seit einigen Jahren schon hat die Uni neben der Hauptmensa auch eine sogenannte vitale Mensa mit dem Namen "Frischraum". Nun soll das Mittagsessen für die Studierenden nicht nur gesünder, sondern auch nachvollziehbarer werden. "Transparente Mensa" heißt das Stichwort, das zum Konzept der Bayreuther Hochschule auf dem Weg zur Klimaneutralität gehört

Die Idee ist es, Menschen zu motivieren, sich gesünder zu ernähren, sagt Susanne Tittelbach, Vizepräsidentin der Uni Bayreuth, im BR-Gespräch. Künftig sollen die Mensagerichte mit Nährwerten und einem ökologischen Fußabdruck ausgezeichnet werden. Letzterer Wert könne beispielweise schon bei dem gleichen Gemüse variieren, erklärt Tittelbach: "Die fränkische Kartoffel und die ägyptische Kartoffel haben einen unterschiedlichen CO2-Fußbadruck." Grund sind unter anderem die verschiedenen Transportwege, bei denen unterschiedlich viel CO2 entsteht.

Die CO2-Bilanzen zwischen regionalen Herstellern und Importeuren aus dem Ausland lässt sich auch im BR24-Artikel "Wie man umweltschonend einkauft" nachvollziehen.

Studenten erhalten CO2-Infos fürs Mensa-Essen

An der Uni Bayreuth werden letztlich alle Daten der Lebensmittel, die zu einem fertigen Gericht gehören, in einer Datenbank eingetragen. Die Studierenden können dann anhand von Infotafeln sehen, welches Gericht in Bezug auf den CO2-Abdruck am besten abschneidet. Die Fußabdruck-Infos in der Mensa der Uni Bayreuth sollen zeitnah ausliegen.