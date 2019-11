Fusion der Kreiskliniken Altötting und Mühldorf beschlossen

Die Kreiskliniken Altötting und Mühldorf werden zum 1. Januar 2020 zusammengelegt. Die Kreistagsgremien der beiden Städte haben der Fusion zugestimmt.

Sprecher: Notfallversorgung gewährleistet

Details über Abteilungen und Bettenverlegung hat die Klinikleitung noch nicht bekannt gegeben. Ein Sprecher versicherte jedoch, die Notfallversorgung werde in allen Häusern immer gewährleistet sein. In Altötting und Mühldorf wird es weiterhin eine Geburtshilfe geben. Geplante OPs allerdings könnten künftig, je nach Abteilung, in einem der vier Krankenhäuser Haag, Mühldorf, Altötting oder Burghausen durchgeführt werden.

Kündigungsschutz für Mitarbeiter

Bis die Fusion vollständig abgeschlossen ist, werden Monate vergehen, so der Sprecher. Außerdem hätten alle Mitarbeiter fünf Jahre besonderen Kündigungsschutz und zudem Schutz vor Versetzung und "Outsourcing."