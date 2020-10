Further Drachenstich: Entscheidung fällt erst im Frühjahr

Die Stadt Furth im Wald will sich für ihre traditionsreichen Drachenstich-Festspiele im nächsten Jahr alle Möglichkeiten offen halten: von einer Komplettabsage der Festspiele, wenn die Coronalage schlecht bleibt , bis zu einer Durchführung wie gewohnt, sollte die Lage sich total bessern. Das hat die Stadt am Montag in einem Pressegespräch bekannt gegeben.

Entscheidung soll im Frühjahr fallen

Endgültig entscheiden will man voraussichtlich erst im April oder Mai 2021. "Intern machen wir uns schon seit Monaten Gedanken, wie es mit dem Drachenstich in Coronazeiten weitergehen könnte", sagte Bürgermeister Sandro Bauer. Es gibt zum Beispiel Überlegungen, eine reduzierte Fassung des Spiels durchzuführen, mit weniger als den sonst üblichen 1.500 Zuschauern pro Vorstellung und auch einer kleineren Schar an Laienspielern. Doch gerade bei den Spielszenen sei es mit den Abstandsregeln schwierig und bei deutlich weniger Zuschauern leide die Wirtschaftlichkeit.

Ritterpaar bleibt gleich

Fest steht bisher: sollte der Drachenstich 2021 was werden, darf dasselbe Ritterpaar, das heuer nicht zum Zuge kam, die Hauptrollen spielen. Es wird also 2021 kein neues Ritterpaar bestimmt. Beim Drachenstich werden die beiden Hauptrollen sonst jedes Jahr neu vergeben. Ihre Übernahme gilt als große Ehrung für junge Further. Heuer war der Drachenstich wegen Corona - wie alle Großveranstaltungen - komplett ausgefallen. Der Further Drachenstich gilt als das älteste Volksschauspiel Deutschlands.