Furth im Wald: Landesgartenschau 2025 öffnet ihre Tore

Sehenswertes auch außerhalb

137 Tage dauert die Landesgartenschau, zu der auch zahlreiche Besucher aus dem benachbarten Tschechien erwartet werden. Die Lage der Stadt direkt am Grenzübergang lädt umgekehrt aber auch die bayerischen Besucher zu Ausflügen ins Nachbarland ein.

Für Besucher in Furth im Wald lohnt es sich, neben dem eingezäunten Gelände auch noch die Attraktionen in der Altstadt zu erkunden. Eine langweilige Straße wurde dort zur spannenden Flaniermeile, ein kanalisierter Stadtbach freigelegt, und auf der Hofer-Insel gibt es einen weiteren Spielplatz. Floristische Kunstwerke kann man stimmungsvoll in einer alten Apotheke bewundern.

Gartenschau macht Stadt langfristig lebenswert

Eine Landesgartenschau in die Stadt zu holen, ist nicht mehr selbstverständlich. Schweinfurt, Tittmoning oder Penzberg haben zuletzt wegen der hohen Kosten abgesagt. Landesgartenschauen können aber Booster für die Stadtentwicklung sein. Furth im Wald hat viel gebaut, was nach der Gartenschau bleibt, die Parkarena zum Beispiel als neue Veranstaltungsbühne oder große städtebauliche Umgestaltungen, die man sonst wohl gar nicht in Angriff genommen hätte.

Ohne die hohen Zuschüsse für Gartenschauen hätte man sich das alles nicht leisten können, sagt Bürgermeister Sandro Bauer (CSU). Die Stadt muss von den rund 23 Millionen Euro nur neun Millionen selbst zahlen. Außerdem ist viel Aufbruchsstimmung entstanden. Rund 200 Ehrenamtliche helfen begeistert mit, so viele wie selten bei einer Gartenschau. Viele Hausbesitzer haben ihr Anwesen hergerichtet, Fassaden neu gestrichen oder Blumen gepflanzt, um Furth im Wald seinen Besuchern im allerbesten Licht zu präsentieren.