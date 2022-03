Furth bei Landshut: Strom und Wärme vor Ort

Einer der ersten grünen Bürgermeister Bayerns

Hinter dem Heizwerk steckt eine langfristige Strategie, angestoßen von Dieter Gewies, einem der ersten grünen Bürgermeister in Bayern. Mittlerweile hat die nächste Generation übernommen. Die Innovationskraft von damals will Bürgermeister Andreas Horsche (Freie Wähler) bewahren, aber auch weiterdenken: "Wir machen uns jetzt bereits seit zwei Bürgermeistergenerationen auf den Weg, eine zu hundert Prozent nachhaltige Energieversorgung für die Gemeinde herzustellen."

Hoher Energiebedarf in Ortschaft

Als kleiner Ort mit eigenem Gymnasium, einem Altenheim und einem modernen Dorfzentrum sei der Energiebedarf hoch. Diese Infrastruktur, gepaart mit mehreren Wohnsiedlungen, werde jedoch voll und ganz mit erneuerbaren Energien gespeist.

In einer dieser Wohnsiedlungen lebt Familie Oberhofer. Bereits 2007 wurde ihr Haus an das Nahwärmenetz angeschlossen – als einer der ersten Privathaushalte. Steigende Öl- und Gaspreise treffen die Familie dadurch weniger, erzählt Barbara Oberhofer: "Das bedeutet nicht, dass wir uns keine Sorgen machen, was energietechnisch gerade passiert. Aber was unsere Heizung betrifft, sind wir im Moment unabhängig."

Weiteres Biomasseheizwerk in Planung

Die Gemeinde denkt aufgrund Erfahrungen wie dieser schon an den nächsten Schritt. In den kommenden Jahren soll ein weiteres Biomasseheizwerk entstehen. Und das soll die Gebäude in Furth - so die Einschätzung von Bürgermeister Horsche - in gut 20 Jahren gänzlich abkoppeln von Öl und Gas.