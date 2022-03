So integriert eine Schule Geflüchtete in den Unterricht

Dienstagmittag am Maristen-Gymnasium in Furth bei Landshut: Vier Schülerinnen und Schüler haben sich im Raum der Klasse 5A eingefunden. Es ist die erste Unterrichtseinheit im Fach Deutsch für Violeta, Lev, Maksim und Viktoriya. Seit gut einer Woche sind sie in Niederbayern, geflüchtet vor dem Krieg in der Ukraine.

Geflüchtete Schüler rechnen nicht mit baldiger Heimkehr in die Ukraine

Die Kinder und Jugendlichen kennen sich kaum, sie kommen aus verschiedenen Städten. Aus Kiew oder - wie Violeta - aus Charkiw im Nordosten der Ukraine. Kriegsgebiet, eine "Stadt in Trümmern", wie Medien schreiben. Violeta ist 17 Jahre alt und lebt nun mit Onkel und Tante und ihren Geschwistern in Rottenburg an der Laaber. Ihre Eltern sind noch immer in der Ukraine.

"Ich wollte nur noch an einen sicheren Ort. Eine Woche nach Ausbruch des Krieges habe ich also versucht, das Land zu verlassen. Zuerst bin ich nach Polen geflohen, dann weiter nach Deutschland." Schülerin Violeta

Fast 2.000 Kilometer Luftlinie trennen sie nun von ihrer Heimat. Mit einer baldigen Rückkehr rechnet sie nicht. Dass sie wie ihre ukrainischen Mitschüler schnell am Further Gymnasium untergekommen ist, ein Lichtblick für die 17-Jährige, genau wie die Möglichkeit, hier Deutsch zu lernen: "Ich lebe jetzt nun mal hier. Und ich versuche einfach zu verstehen, was um mich herum passiert, was die Menschen machen und sagen. Und es ist einfach interessant für mich, eine neue Sprache zu lernen."