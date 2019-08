Funkstörungen: Josef-Deimer-Tunnel in Landshut gesperrt

Der Josef-Deimer-Tunnel in Landshut muss gesperrt werden. Wie die Stadt Landshut mitteilt, ist das Funksystem in den Röhren gestört, genauso wie die sogenannte Rückfallebene, also das Ersatzsystem. Bei einem Unfall im Tunnel könnten die Rettungskräfte in den Röhren nicht mehr untereinander kommunizieren, deswegen muss aus Sicherheitsgründen gesperrt werden.

Erhebliche Staus erwartet

Laut Mitteilung der Stadt wird die Sperrung voraussichtlich das ganze Wochenende über andauern. Aktuell finden auch noch Bauarbeiten auf der Wittstraße vor dem Tunnel statt, weswegen es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen kommen kann. Die Stadt Landshut bittet alle Verkehrsteilnehmer den Bereich zu umfahren und bittet um Verständnis.

Schon Ende März war der Josef-Deimer-Tunnel rund eine Woche lang wegen Störungen am Funksystem gesperrt.

Busumleitungen wegen Tunnelsperrung

Von der Sperrung des Josef-Deimer-Tunnels sind auch die Buslinien betroffen. Die Umleitungen erfolgen laut Stadtwerke Landshut wie folgt:

Stadtbuslinien

Linie 2: Richtung Altstadt: Bis Haltestelle Stadtpark unverändert, dann über Theaterstraße – Altstadt/Fußgängerzone zur bis Altstadt/Sutor. Die Haltestellen Maximilianstraße und Regierungsplatz entfallen.

Richtung Ergolding: Altstadt/Mc Donald‘s - Altstadt/Fußgängerzone - Obere Altstadt - Grätzberg – Ländtorplatz dann unverändert bis Ergolding. Die Haltestellen Neustadt und Maximilianstraße entfallen.

Abendlinien

Linie 102: Altstadt/Mc Donald‘s – Fußgängerzone – Obere Altstadt - Grätzberg - Ländtorplatz – Hauptbahnhof - Industriestraße Ergolding/Rathaus und unverändert zurück bis Stadtpark dann über Theaterstraße – Altstadt/Fußgängerzone bis zur Altstadt/Mc Donald‘s.