Funkspruch ins Weltall: Bayreuther Schule mit ISS verbunden

"Can you hear me – are you ready for student questions?" Die Nerven aller Anwesenden sind zum Zerreißen gespannt. Denn die Frage ist ein Funkspruch. Abgeschickt aus der Mensa des Bayreuther Gymnasiums Christian Ernestinum (GCE). Antworten soll Koichi Wakata – und der befindet sich zusammen mit zwei Amerikanern und einer Russin aktuell 400 Kilometer weit entfernt, auf der Internationalen Raumstation ISS.

Amateurfunker aus Oberfranken bauen Verbindung auf

Erst ist ein Knarzen zu hören, dann nach wenigen Sekunden klar und deutlich die Stimme des japanischen Astronauten: "I am ready for the questions. Over!"

Die Schüler und Schülerinnen haben knapp zehn Minuten Zeit, ihm Fragen zu stellen. So lange schwebt die ISS über den Freistaat und so lange kann das Funksignal aufrecht erhalten bleiben. Aufgebaut haben die Verbindung die Amateurfunker Bayreuth-Pegnitz. Seit dem Sommer haben sie sich auf diesen Moment vorbereitet, am Wochenende bereits Antennen auf dem Schulgebäude installiert und die Mensa in ein kleines Funkstudio umgebaut. "Für uns ist das auch das erste Mal in diesem Umfang. Wir haben schon in die Antarktis mit den Schülern gefunkt und auch für uns ist das sehr spannend", sagt Amateurfunker Arjan van Schijndel.

Lebendige Wissenschaft im Schulalltag

Der Funkkontakt ist der Höhepunkt eines MINT-Projektes, in dem sich mehrere Klassen des Bayreuther Gymnasiums in den vergangenen Wochen mit dem Leben und Arbeiten auf der Raumstation, anderen Raumfahrtprojekten sowie mit Astrophysik beschäftigt haben. Dabei sind auch viele Fragen für diesen Moment entstanden. Wie etwa:

"Wie fühlt sich ein Raketenstart an?", "Hatten Sie bereits einen Außeneinsatz?“, "Wie oft haben Sie Kontakt zu Ihrer Familie?" "Wird die ISS an Geburtstagen und Karneval geschmückt?"

Ein Teil der Schüler hält den Funkkontakt in der Mensa gemeinsam mit den Amateurfunkern. Der Rest der Schulfamilie ist in der Turnhalle. Auch dorthin wird der Funkspruch übertragen.

Einmaliges Erlebnis für die Schulfamilie

Die Schüler stellen eine Frage nach der nächsten und bekommen direkt ihre Antworten von Koichi Wakata. 21 Fragen können sie ihm innerhalb des knappen Zeitfensters stellen und wissen jetzt unter anderem, dass der Astronaut frisches Obst und Gemüse sehr vermisst und an Feiertagen die ISS tatsächlich geschmückt wird. Nach knapp zehn Minuten schwindet die Verbindung. Als sich der Japaner auf deutsch aus dem All mit den Worten "Vielen Dank, auf Wiedersehen" verabschiedet, bricht tosender Applaus in der Mensa aus. Für die Schüler ein unvergessenes Erlebnis.

"Es war so aufregend, ein krasses Erlebnis. Ich bin sehr happy, dass das so gut funktioniert hat. Ich habe ein breites Grinsen auf den Lippen!" Johanna Künzel und Andreas Schmidt-Kessel, Schüler des GCE