Funkenfeuer im Allgäu nach Corona-Pause zurück

Meterhoch lodern die Flammen der Funkenfeuer im Allgäu zu Beginn der Fastenzeit. Es ist ein Jahrhunderte alter Brauch, der einst böse Geister und den Winter vertreiben sollte. Am Wochenende nach Aschermittwoch werden die Funkenfeuer traditionell angezündet. Meist sammelt die Dorfjugend dafür die alten Christbäume und Bretter, Äste und Balken zusammen und schichtet sie zu einem großen Haufen auf. Mit Einbruch der Dunkelheit wird der sogenannte Funken dann entzündet.

Funkenfeuer mit 2G und Einlasskontrollen

Nach den abgesagten Veranstaltungen im letzten Jahr können die Funkenfeuer jetzt wieder stattfinden. Aus der bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung ergeben sich aber einige Einschränkungen. Die Funkenfeuer gelten als "öffentliche kulturelle Veranstaltung unter freiem Himmel". Die Veranstalter müssen kontrollieren, ob die Funkenbesucher den 2G-Status erfüllen, also geimpft oder genesen sind. Außerdem müssen auf dem Funkengelände Masken getragen werden. Kommen mehr als 1.000 Menschen, darf zum Beispiel kein Alkohol mehr ausgeschenkt werden.

Bei Schwangaus Funkenfeurern überwiegt die Vorfreude

In einer ganzen Reihe von Gemeinden hat man sich dafür entschieden, das fröhliche Spektakel heuer trotz der Corona-Regeln wieder zu organisieren: zum Beispiel in Wertach, Sulzberg, Benningen, Nesselwang oder auch in Schwangau im Ostallgäu. In Schwangau etwa wird das Gelände in diesem Jahr eingezäunt, um die geforderten Kontrollen zu ermöglichen. Die Funkenfeurer in Schwangau nehmen das in Kauf. Sie freuen sich aufs Wochenende und wollen wieder ein Stückweit zurück Richtung Normalität und die Tradition nicht ganz vernachlässigen.