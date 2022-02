Fundsachen in Schule und Hort: Verloren und vergessen?

Wer Kinder in Schule, Hort oder Kita hat, kennt das nur zu gut: Auf einmal fehlt ein einzelner Schuh, die neue teure Jacke ist weg oder Mütze, Schal und Handschuhe sind spurlos verschwunden. Das Kind ist natürlich ahnungslos, kann sich einfach nicht erklären, wo seine Sachen geblieben sind. Meist landen die verloren gegangenen Klamotten in Fundkisten, Schränken oder sogar in ganzen Zimmern. Sogar manch eine mundlose Zahnspange fristet dort ihr Dasein. Alles wartet darauf, abgeholt zu werden. Oft vergebens. Denn viele Kinder (und Eltern) vermissen ihre Sachen einfach gar nicht.

Fundkiste wie im Möbelhaus: Die kleine Winterjacke möchte abgeholt werden

Dabei gibt es regelmäßig kurz vor den Ferien immer den gleichen Appell an Schülerinnen, Schüler und Eltern: Vergesst eure Sachen nicht, nehmt sie mit nach Hause – ALLES! Dennoch bleibt immer etwas zurück. Die Fundkisten platzen aus allen Nähten.

Warum gehen so viele Sachen verloren? Warum werden sie nicht vermisst? Die Antwort: Es ist einfach typisch Kind, sagen Erzieherinnen. Kindern sind das Spielen und ihre Freunde wichtiger. Aufräumen, Sachen ordentlich aufhängen ist doof, denken sich die meisten Kinder. Nach dem Motto: Warum soll die Jacke aufgehängt werden, wenn es schneller geht, sie einfach hinzuwerfen?!

Erzieherinnen beruhigen: Eben typisch Kind

Kinder leben im Hier und Jetzt. Ein Beispiel: Sie spielen gerade, ihnen wird warm, sie ziehen den Pulli aus, dann ruft sie jemand – und schwups gehen sie, und der Pulli bleibt liegen. Die Hortkinder Noah, Nikolas und Levi kennen das nur zu gut. Auch sie haben schon öfter Klamotten verloren: Pullover, Socken, Hausschuhe, Shirts. "Ich schmeiße sie einfach in die Ecke", gesteht der achtjährige Levi und lacht dabei keck. "Ich suche dann schon, aber ich finde sie einfach nicht." Komisch findet es Levi allerdings, wenn jemand seine Schule verliert. "Draußenschuhe! Man muss doch irgendwie nach Hause gehen. Oder hat man drei Paar Schuhe pro Tag dabei?"

Fast stolz berichtet der achtjährige Noah, dass auch er schon "sehr oft" etwas verloren hat, erst vor kurzem seine Socken. "Ich habe sie einfach nicht mehr wiedergefunden." Sein Kumpel Nikolas hatte seinen Pulli an die Garderobe gelegt, dann kamen andere Kinder und der Pulli fiel herunter und landete schließlich in der Fundkiste.

Mutter Barbara: Tochter kam nur mit Kapuze, ohne Jacke nach Hause

Mutter Barbara Richter ist es schon gewohnt, dass ihre zwei Töchter immer mal Sachen liegen lassen. Regelmäßig gehen Klassiker verloren wie Mütze, Handschuhe, Schals. Einmal aber hat sich die Münchnerin dann doch gewundert. Da kam ihre achtjährige Tochter nur mit Kapuze nach Hause, ohne die pinke Jacke. Überall haben Mutter und Kind vergeblich gesucht: in den Fundkisten der Schule, im Hort und auf dem Abenteuerspielplatz. Barbara Richter war schon leicht genervt. "Da hat meine Tochter gesagt: Das ist schon schade, aber pink war jetzt sowieso nicht mehr so meine Farbe. Ich hätte jetzt sowieso gerne eine blaue. Na, dann gab es halt eine blaue Softshelljacke", erzählt die 44-Jährige lachend.

Meist gehen Mütze, Schal, Handschuhe, Trinkflaschen verloren. Zuviel von allem?

Dass Kinder (und Eltern) verloren gegangene Sachen gar nicht vermissen, liege auch daran, dass sie zu viel von allem haben, stellt Hortleiterin Angela Kraft fest. Im Hort Abenteuerkids vom Kreisjugendring (KJR) in München-Gern häufen sich die Fundsachen an. Das Hort-Team kennt seine Pappenheimer schon, wer gerne mal etwas liegen lässt. Oder die Freundeskinder erkennen die Sachen wieder. "Das ist dann ganz witzig, wenn man fragt: wem gehört das? Dann sind es oft die Freunde, die sagen: das ist doch deins. - Nein, das gehört nicht mir... doch, doch das ist deins!", erzählt die Sozialpädagogin schmunzelnd. Dann schauen die Kinder nach und siehe da: Es ist wirklich ihre verloren gegangene Klamotte.

Selbst Kinder wundern sich: Nigelnagelneue Schuhe in der Fundkiste

Aber auch die Eltern sind in der Verantwortung: Vor den Ferien erinnert das Hort-Team die Mütter und Väter, in die Fundkiste zu schauen, ob da nicht doch noch etwas vom eigenen Kind liegt. Jetzt zur Coronazeit ist es aber schwieriger, da die Eltern nicht in den Hort dürfen. Sie müssen draußen auf ihre Kinder warten.

Oft bleiben schöne Sachen in der Fundkiste: Die Hortmädels Tamara, Charlotte und Malene können das nicht verstehen. "Ich finde das ehrlich gesagt ärgerlich. Die ganzen Sachen waren ja auch vielleicht sehr teuer", meint die achtjährige Tamara. Malene findet es schade, weil das ja Sachen sind, die mal jemanden gehört haben. "Wir haben hier auch Schuhe gefunden, die waren ganz neu, hatten sogar noch das Preisschild dran und waren noch wie im Geschäft mit Papier ausgestopft. Da haben wir uns total gewundert."

Nicht abgeholte Fundsachen werden auf Basaren verkauft

Der Hort Abenteuerkids des Kreisjugendrings München versucht, die Kinder für das Thema Nachhaltigkeit zu sensibilisieren, damit sie besser auf ihre Sachen aufpassen. "Die Kinder müssen das Gespür dafür erst lernen", sagt Hortleiterin Angela Kraft. "Auch wir Erwachsenen vergessen ja mal was." Mit verschiedenen Aktionen macht der Hort auf die Fundsachen aufmerksam. Mit Elternbriefen, direkter Ansprache der Eltern, Auslegen der Sachen auch im Garten im Sommer. Wenn die Klamotten ihre Besitzer nicht mehr wiederfinden, werden sie im Hort weiterverwendet als Reserve für Wechselklamotten oder auf dem Basar verkauft.

Damit es soweit aber erst gar nicht kommt, hat der neunjährige Nikolaus noch einen Tipp - zur Erinnerung: er hat auch schon seine Hausschuhe und seinen Pulli liegen gelassen: "Mehr aufpassen, dass die Sachen nicht verloren gehen. Und wenn man es verloren hat, dann mehr suchen." So einfach ist das. Dann bräuchten Schule, Hort und Kita auch keine Fundkisten mehr. Schöne Ferien!