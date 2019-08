Der Fund einer Granate sorgt für Verkehrsbehinderungen in Lindau. Laut Polizei wurde die Kriegsmunition am Nachmittag bei Baggerarbeiten im Stadtteil Aeschach entdeckt. Ein Teil der Wackerstraße wurde gesperrt. Auch der Bahnverkehr um Lindau ist beeinträchtigt. Laut der Deutschen Bahn ist der Streckenabschnitt zwischen Lindau Hauptbahnhof und Hergatz gesperrt. Reisende müssen auf Ersatzbusse umsteigen.

Keine Fliegerbombe

Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass es sich bei dem Fund nicht um eine Fliegerbombe handelt. "Es ist eine Granate, so ungefähr 15 mal 20 Zentimeter. Es ist also nichts so Großes", erläuterte ein Sprecher. Eine Gefahr besteht derzeit nicht, da die Granate "im abgesperrten Bereich sicher liegt". Der Kampfmittelräumdienst soll die Granate noch am Abend beseitigen.