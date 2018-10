Fujitsu-Schließung - Augsburg will attraktiver Standort bleiben

Die CSU-Politikerin Eva Weber, Wirtschaftsreferentin und Augsburgs zweite Bürgermeisterin, äußerte sich Bayerischen Rundfunk zur geplanten Schließung des Fujitsu-Werkes: "Wir als Stadt Augsburg sind tief erschüttert über diese Entscheidung. Man muss jetzt schauen, um was es tatsächlich geht, was die Gründe für diese Werksschließung sind." Sie stehe bereits in Kontakt mit der Werksleitung und mit Bayerns Wirtschaftsminister Franz Josef Pschierer (CSU).

Fairer Umgang mit Fujitsu-Mitarbeitern gefordert

In den nächsten Tagen werden die Stadt Augsburg, die IG Metall, der Gewerkschaftsbund und die Wirtschaftskammern zusammenkommen, um zu diskutieren, was die Region Augsburg tun könne, damit die Mitarbeiter eine Perspektive haben. Augsburgs Wirtschaftsreferentin forderte, dass Fujitsu fair mit den Mitarbeiten umgehen solle, vor allem hinsichtlich eines sozialverträglichen Stellenabbaus.

Augsburg will internationaler Konkurrenz trotzen

Zur Zukunft des Industriestandorts Augsburg, der nach Firmen wie Weltbild und Ledvance jetzt mit Fujitsu einen weiteren wichtigen Arbeitgeber verliert, sagte Weber: "Auf der ganzen Welt kann billiger produziert werden als im Hochlohnland Deutschland. Wir haben osteuropäische Einflüsse, wir haben gerade im Computerbereich asiatische Einflüsse, das sind alles Dinge, die natürlich mit einer weltweit verflochtenen Wirtschaft zu tun haben. Deswegen ist es wichtig, neue Unternehmen anzusiedeln, Start-Ups zu fördern, neue Arbeitsplätze zu schaffen und die Rahmenbedingungen für die bestehenden Unternehmen so gut wie möglich zu machen."