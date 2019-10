Fujitsu plant neuen Standort im Augsburger Univiertel

Der Fujitsu-Standort in der Bürgermeister-Ulrich-Straße in Augsburg wird zum Oktober 2020 komplett aufgelöst. Wie das Unternehmen mitteilte, soll das Gelände unweit des Fußballstadions verkauft werden. Auch wenn die Produktion eingestellt wird: Fujitsu bleibt aber weiter in Augsburg. Das Unternehmen mietet im Toni-Park an der Rumplerstraße rund 5.000 Quadratmeter Fläche für eine neue Niederlassung an.

Fujitsu-Standort im Toni-Park

Am neuen Standort im Univiertel werden etwa 350 Menschen arbeiten. Laut Fujitsu-Sprecher Michael Erhard handelt es sich um Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus dem Bereich IT-Dienstleistungen, der Entwicklung sowie des technischen Kundendiensts und der Verwaltung. Produziert werde dort nicht mehr.

650 Mitarbeiter haben neue Stellen

Fujitsu hatte vor einem Jahr das Aus für das Werk in Augsburg angekündigt. Von den ehemals 1.450 Mitarbeitern haben mittlerweile 650 einen neuen Job, einige sind in Altersteilzeit. Ein Teil der Beschäftigten wird zum Augsburger Computerunternehmen Kontron wechseln – laut Fujitsu-Sprecher Erhard ein Resultat der Jobbörse im Juli, die er als "recht erfolgreich" bezeichnete. Nach seinen Angaben soll es jetzt noch weitere Stellenvermittlungs-Termine mit Firmen geben, die bei der Jobbörse nicht dabei waren. Ziel sei, die Zahl der Härtefälle weiter zu senken.