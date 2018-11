Fujitsu Augsburg: IG Metall will Schließung verhindern

Angela Steinecker von der IG Metall Augsburg, will sich dafür einsetzen, dass die Arbeitsplätze im Augsburger Fujitsu Werk gerettet werden. Im Interview mit der Bayern 2-radioWelt sagte Steinecker:

"Natürlich wollen wir die Schließung verhindern. Deswegen hat der Gesamtbetriebsrat einen Wirtschaftssachverständigen eingeschaltet, der der Arbeitgeberseite aufzeigen soll, wie man die Pläne anders gestalten könnte. Unser größter Wunsch wäre, wenn man die Schließung verhindern könnte!"

Keine betriebsbedingten Kündigungen

In Augsburg finden jetzt Gespräche zwischen der Gewerkschaft und den Arbeitgebern statt. Für die IG Metall ist klar, dass es keine betriebsbedingten Kündigungen geben soll, so Steinecker, "das hat die Arbeitgeberseite aber schon signalisiert." Derzeit wird über den Ablauf der geplanten Schließung gesprochen.

"Sie können ja nicht ein Werk per Knopfdruck von heute auf morgen schließen. Man wird von der Arbeitgeberseite einen Stufenplan machen müssen."

Denkbar ist für die Gewerkschaft aber auch ein anderer Investor an Stelle einer Schließung:

"Ich denke, dass man auch Investoren in Betracht ziehen sollte. Wenn es um Arbeitsplätze geht und um Familien, die ja auch dahinter stehen, sollte man jede Möglichkeit ausschöpfen."

Chancen für Fachkräfte stehen gut

Sollte es keine Zukunft für das Fujitsu-Werk in Augsburg geben, seien die Chancen für die Fachkräfte auf dem Arbeitsmarkt aber nicht so schlecht, so Angela Steinecker:

"Ich denke, dass die Fachkräfte von Fujitsu hochbegehrt sind. Ich weiß auch, dass schon Firmen angeklopft haben. Aber es gibt dort auch Arbeitsplätze in der Produktion, bei denen sehr viele An- und Umgelernte tätig sind. Auch um die muss man sich kümmern und nicht nur um die Hochqualifizierten."