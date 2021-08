Fuggereien der Zukunft in zwei Ländern geplant

Gerade in Zeiten von Wohnraumknappheit, Klimakrise, Vereinsamung und sozialer Ungleichheit liegt im nachhaltigkeitsorientierten Konzept der Fuggerei eine Antwort auf die großen sozialen und ökologischen Fragen. In der Steintafel über einem Tor der Fuggerei steht geschrieben, dass Jakob Fugger die Fuggerei seinerzeit in exemplum gestiftet hat, um so Menschen auf der ganzen Welt die Möglichkeit zu bieten, sich dem Stiftungsgedanken der Fuggerei anzuschließen.

500 Jahre Fuggerei und kein Ende