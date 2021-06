Augsburgs Fuggerei – ein 500-jähriges Erfolgsmodell

Am 23. August 1521 hat Jakob Fugger die Gründung der Fuggerei mit seiner Unterschrift unter die Stiftungsurkunde besiegelt. Seitdem hat die Siedlung viel erlebt. Zum Jubiläum ist neben der schon existierenden historischen Schauwohnung ein neues Museum an den Start gegangen: das „Museum der Geschichte und des Wohnens“. Darin wird die nicht immer und bei jedem ganz bekannte Geschichte neu und multimedial aufbereitet erzählt.

Eine Zeitreise durch 500 Jahre Geschichte

Das Museum nimmt die Besucher mit auf eine Zeitreise und erzählt die Geschichte der Stiftung, der Sozialsiedlung und ihrer Bewohner aus ungewohnten Blickwinkeln. „Von Beginn an, 1521, als Jakob Fugger die Fuggerei für die Ewigkeit festgeschrieben hat, bis zum Zweiten Weltkrieg, bis ins Heute. So ergibt es ein komplettes Bild über 500 Jahre“, sagt Astrid Gabler, Sprecherin der Fuggerei-Stiftungen. Dem Stifter, Jakob Fugger, begegne man auf Augenhöhe. Ganz so, wie er es zu Lebzeiten gewollt habe, so Gabler.

Selbstbestimmtes Leben in Würde war immer aktuell

Erzählt wird in dem Museum, wie sich das Leben, wie sich die Nöte der Familien in den Jahrhunderten verändert haben – oder auch nicht. Für Doris Herzog, eine von zwei Sozialpädagoginnen der Fuggerei, hat sich ein Aspekt nie geändert: „Viele Menschen, die hier leben, könnten ohne die Fuggerei nicht eigenständig leben. Und das ist eine ganz wichtige Geschichte wenn’s um Selbstwert und Selbstbewusstsein geht: Bin ich abhängig und muss den Staat um Unterstützung bitten, oder kann ich selbstbestimmt leben.“

Das Prinzip Fuggerei: Günstig wohnen für eine geringe Gegenleistung

Auch Gründer Jakob Fugger wollte keine Bettler oder Almosenempfänger in der Fuggerei haben. Er verlangte auch 1521 Miete (wenn auch eine sehr geringe) und drei Gebete täglich für ihn und seine Familie. Den Rest der Zeit sollten die Bewohner nutzen und arbeiten gehen. Das war früher so und gilt heute immer noch. In der Fuggerei zahlen die (ausschließlich katholischen) Bewohner für ihre Wohnung in den zweistöckigen Reihenhäuschen eine Nettokaltmiete von 88 Cent. Im Jahr. Plus Nebenkosten.

Mieten steigen fast überall rasant

So günstig wie in der Fuggerei wohnte auch in Augsburg sonst niemand, auch wenn die Mieten dort lange Jahre erschwinglich waren. Noch 2012 wurden nach einer Statistik der Immowelt AG in einer Stadtwohnung sieben Euro für den Quadratmeter verlangt. Um 53 Prozent haben die Quadratmeterpreise in der Zwischenzeit zugelegt, im Schnitt auf rund elf Euro. In der Region sind die Preissteigerungen zum Teil noch höher. Augsburgs Sozialreferent Martin Schenkelberg macht dafür auch die Nachbarschaft zu München verantwortlich. Tatsächlich haben nicht wenige Münchner wegen der im Vergleich deutlich günstigeren Mieten ihren Wohnsitz nach Augsburg verlegt – und somit die Nachfrage und die Preise nach oben getrieben. Für Schenkelberg ist die Fuggerei deshalb enorm wichtig. Nicht, weil sie den Mietmarkt entlasten würde. Aber sie ist „ein gutes Beispiel, wie wichtig stiftungsgebundenes Wohnen ist. Als Sozialreferat haben wir auch schon mal viele Stiftungen und Sozialverbände an einen Tisch geholt, um darüber nachzudenken, wie wir das stiftungsgebundene Wohnen in Augsburg wieder stärken können.“ Er hofft, dass das Modell „Fuggerei“ in Augsburg Nachahmer findet.

Wie sieht sie aus, die Fuggerei der Zukunft?

In den Fuggerschen Stiftungen hat man das Jubiläum zum Anlass genommen, über die „DNA der Fuggerei“ nachzudenken. Wie könnten die nächsten 500 Jahre aussehen? Will man so weitermachen wie bisher? Oder wie soll sich, wie kann sich die Sozialsiedlung weiterentwickeln? Darüber soll im Jubiläumsjahr offen diskutiert werden. Vielleicht dient die Siedlung sogar als Blaupause für eine neue Fuggerei. Wolf-Dietrich Graf von Hundt, Administrator der Fuggerschen Stiftungen, sagt, wie die Gesellschaft soziale Brennpunkte schafft, das habe man in den vergangenen Jahrzehnten gelernt. Die Fuggerei war nie ein sozialer Brennpunkt, obwohl sie Bedürftigen eine soziale Heimat gebe. Er möchte im Jubiläumsjahr erarbeiten, „wie installiert man das in einer neuen Fuggerei. In einer Fuggerei der Zukunft. Wir wollen das in der Gesellschaft diskutieren, weil es muss ja von der auch getragen werden“.

Aus der Vergangenheit lernen für die Zukunft

Das Motto der Jubiläumsfeiern ist deshalb naheliegend: „Fuggerei next 500“. Die Reise durch die Geschichte, wie die Fuggerei zu dem wurde, was sie heute ist, lässt sich in den Museen schon erkunden. Und die Bewohner der Fuggerei sind auch immer offen für ein Gespräch.