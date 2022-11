Füssen erhält "Schuldenhilfe" in Höhe von zwei Millionen Euro

Die Stadt Füssen erhält vom Freistaat Bayern zwei Millionen Euro sogenannte Stabilisierungshilfe. Das gab Bayerns Finanzminister Albert Füracker (CSU) am Freitag bekannt.

Wer Geld vom Freistaat bekommt

Im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs erhalten insgesamt 119 bayerische Kommunen, also Städte, Landkreise und Dörfer, Geld vom Freistaat, weil sie entweder nur wenig Einnahmen oder hohe Schulden haben.

Zum Artikel: Rechnungshof kritisiert Schuldenpolitik der Staatsregierung

Warum Füssen Schulden hat

Die Stadt Füssen hat 60 Millionen Euro Schulden, einen Teil davon in einer ausländischen Währung. Dieser Kredit aus den neunziger Jahren war durch gestiegene Wechselkurse immer teurer geworden. Vereinfacht gesagt, übernimmt der Freistaat nun mit der Stabilisierungshilfe in Höhe von 1,8 Millionen Euro einen Teil dieser teuren Altschulden - die höchste Einzelunterstützung in ganz Bayern, wie es in der Mitteilung aus dem Ministerium heißt.

Gelder sind an Auflagen gebunden

Ohne diese Unterstützung wäre Füssen an den Rand seiner finanziellen Handlungsfähigkeit gelangt. Um die "Schuldenhilfe" zu erhalten, muss die Stadt bestimmte Spar-Auflagen erfüllen. Neben Füssen erhalten auch die Stadt Lauingen und der Landkreis Donauwörth Geld aus den Bedarfszuweisungen. Nach Lauingen gehen 700.000 Euro, nach Donauwörth 100.000 Euro.