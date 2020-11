Füße hinter der Couch verraten gesuchten Straftäter in Kulmbach

In Handschellen ist ein gesuchter Straftäter in der Wohnung von Bekannten in Kulmbach aufgewacht. Laut Polizei waren Beamte am Montagabend wegen eines Streits zu einer Wohnung im Kulmbacher Stadtteil Kauernburg gerufen worden.

Polizei entdeckt Füße hinter Sofa

Der Streit habe sich als nicht gravierend herausgestellt, allerdings entdeckten die Polizisten die Füße eines bestimmten Mannes hinter einem Sofa. Der 32-Jährige, gegen den ein Haftbefehl wegen einer Körperverletzung vorlag, war zu Besuch in der Wohnung und betrunken hinter der Couch eingeschlafen, erklärte ein Polizeisprecher.

Betrunkener wacht in Handschellen auf

Den Polizeibesuch habe er gar nicht mitbekommen. Die Polizisten erkannten ihn und legten ihm Handschellen an, bevor sie ihn weckten. Der Mann wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Nach Angaben der Polizei wird er dort auch die Weihnachtszeit verbringen.