Fürths Oberbürgermeister Jung: Zwischen Hoffnung und Sorgen

Coronavirus: Alles Wissenswerte erfahren Sie hier.

Auch wenn die Geschäfte in Bayern mit ein wenig Verzögerung erst ab dem 27. April schrittweise öffnen werden, sieht Fürths Oberbürgermeister Thomas Jung (SPD) bei den Lockerungsmaßnahmen eine "gute Balance zwischen Vorsicht und Lockerung". Der innerstädtische Einzelhandel in Fürth werde wiedererwachen, besonders weil "nur ganz wenige" Läden über der vorgegebenen Maximalfläche von 800 Quadratmetern liegen. Der Fürther Einzelhandel habe wieder eine Perspektive, so Jung.

Jung sorgt sich um die Gastronomie

Wesentlich mehr Sorgen macht er sich derweil um die Gastronomie. Hier kündigten sich erste Insolvenzen an, außerdem blieben in vielen Fällen bislang die Staatshilfen aus. Jung wolle in diesem Zusammenhang vor allem bei der bayerischen Staatsregierung, aber auch in Berlin nachhaken.

Lage in der Kinderbetreuung prekär

Auch in der Kinderbetreuung sei die Lage mittlerweile prekär. Gerade für Jungen und Mädchen aus bildungsfernen Schichten werde der Schul- und Betreuungsausfall zum Problem. Die fehlende Bildung und Betreuung der vergangenen Wochen seien "richtig schmerzhaft" für die Betroffenen, sagte Fürths Oberbürgermeister. Die Stadt versuche nun möglichst bald Büchereien und Museen wieder zu öffnen, "um ein Stück weit Bildung und Kultur zu vermitteln".

Erstattung von Kita-Gebühren noch ungeklärt

Der Rathauschef bedauere auch, dass vom Freistaat noch kein konkretes Signal bezüglich der Erstattung von Kita-Gebühren zu vernehmen gewesen sei. Hier wolle er in der kommenden Woche "nochmal Druck machen in München", gemeinsam mit Kolleginnen und Kollegen aus anderen bayerischen Städten.

Fürther Recyclinghöfe öffnen wieder

Bereits am Montag (20.04.20) öffnen die beiden Recyclinghöfe in Atzenhof und in der Südstadt, wenn auch zunächst noch eingeschränkt und mit Terminvergabe. Auch der Kompostplatz Burgfarrnbach wird dann wieder zugänglich sein, hier müssen die Bürger aber keine Termine vereinbaren. Die Bürgerämter öffnen ebenfalls ab kommender Woche wieder. Auch hier ist eine Terminvereinbarung nötig.