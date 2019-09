Fürths OB Jung: "Ludwig Erhard gehört in die Walhalla"

Erhard sei bislang der einzige bayerische Kanzler der Bundesrepublik Deutschland gewesen und verdiene deshalb eine hohe Würdigung, schreibt Fürths Oberbürgermeister Thomas Jung (SPD) in seinem Brief. In der Gedenkstätte Walhalla in Donaustauf im Landkreis Regensburg stünden Büsten von vielen Persönlichkeiten, von denen er noch nie etwas gehört habe. Er sei überrascht gewesen, als er dann bei einer Internet-Recherche feststellte, dass Erhard bislang noch nicht in der Walhalla vertreten ist.

Wirtschaftsminister, Bundeskanzler, Vater des Wirtschaftswunders

Schließlich wurde Ludwig Erhard 1949 Bundeswirtschaftsminister und erdachte die Soziale Marktwirtschaft. 1963 sei Erhard gar zum Bundeskanzler gewählt worden. Oberbürgermeister Jung beantragte nun in seinem Brief, dass der Ministerrat möglichst bald darüber entscheide, ob Ludwig Erhard in die Walhalla aufgenommen wird. Er wäre damit der erste Fürther, dem diese Ehrung zuteilwürde.

Jung sucht geeigneten Platz – in eigens produziertem Youtube-Video

Um seine Forderung zu unterstreichen, hat die Stadt Fürth nun auch ein kurzes Video auf Youtube veröffentlicht. Darin kommen neben einer Büste von Ludwig Erhard auch Volker Heißmann, Oberbürgermeister Jung und andere Persönlichkeiten der Stadt vor. In der Gedenkstätte Walhalla werden bekannte Persönlichkeiten mit Marmorbüsten und Gedenktafeln geehrt.