Fürths Bestsellerautor: Jakob-Wassermann-Preis für Eva Menasse

Im Fürther Stadttheater erhielt die 1970 in Wien geborene Autorin Eva Menasse den mit 10.000 Euro dotierten Jakob-Wassermann-Literaturpreis. Mit ihren erfolgreichen Romanen wie "Vienna" (2005) über eine österreichisch-jüdische Familie oder "Dunkelblum" (2021) über das Verschweigen von NS-Verbrechen in der Nachkriegszeit steht Eva Menasses Werk in der Tradition des deutsch-jüdischen Bestsellerautors aus Fürth.

Pointierte Essays, aufklärerische Romane

Eva Menasse erhält den Jakob-Wassermann-Literaturpreis der Stadt Fürth 2023 in Anerkennung ihres "facettenreichen erzählerischen und essayistischen Werks, das in einem unverwechselbaren, lakonisch-pointierten Stil moderne Befindlichkeiten und historische Verwerfungen seziert", begründete das Kuratorium des Preises seine Entscheidung für die seit Langem in Berlin lebende Autorin. Die Mitbegründerin und Sprecherin der Schriftstellervereinigung PEN Berlin stehe somit ganz in der Tradition jenes aufgeklärten Humanismus, den auch Jakob Wassermann repräsentiert habe.

150. Geburtstag von Jakob Wassermann

Der Jakob-Wassermann-Literaturpreis wird seit 1996 verliehen und erinnert an das Werk und Wirken des ehemals berühmten Autors. Bislang wurde er 14 Mal vergeben, Preisträgerinnen und Preisträger sind unter anderem Hilde Domin, Sten Nadolny, Uwe Timm und Gila Lustiger. Die Verleihung an Eva Menasse ist eine ganz Besondere. Denn sie fällt fast auf den Tag genau auf den Tag, an dem Jakob Wassermann vor 150. Jahren in Fürth geboren wurde. Das war am 10. März 1873.