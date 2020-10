Fürther Verein Frankenkonvoi hilft obdachlosen Menschen in Moria

Frankenkonvoi sammelt Sach- und Geldspenden

Über die Jahre hat sich der Frankenkonvoi in einer Vereinsstruktur professionalisiert. Etwa 20 Ehrenamtliche helfen regelmäßig mit, dass die Sach- aber vor allen Dingen auch Geldspenden direkt bei den Notleidenden ankommen. Denn oft sei es sinnvoll, Dinge des täglichen Bedarfs wie zum Beispiel Zahnbürsten, Handtücher oder auch Lebensmittel vor Ort zu kaufen, erklärt Peter Kunz: "Damit wird auch die lokale Wirtschaft unterstützt. Das ist uns wichtig, dass wir auch den Leuten vor Ort helfen." Gerade in Griechenland sei dies von großer Bedeutung, dass man auch vor Ort versuche, die Wirtschaft zu fördern und so die Leute konkret zu unterstützen.

Hilfsprojekte sind auf dem Vereins-Blog nachlesbar

Besonderen Wert legt der Verein auf Transparenz. Deshalb sind alle Frankenkonvoi-Projekte auch auf dem Blog der Facebook-Seite in Bild und Schrift abgebildet. Gepflegt wird dieser Blog von Frankenkonvoi-Gründer Tom Geisbüsch. Außerdem kann man auf der Seite auch erfahren, was gerade so an Hilfsgütern gebraucht wird: "Die Winterzeit ist natürlich ganz besonders dramatisch wegen der Kälte in den nicht beheizten Zelten", erzählt Geisbüsch. Denn gerade Menschen, die in Camps wie Moria oder Diavata in Nordgriechenland leben, benötigen für die kalte Jahreszeit noch einmal ganz andere Hilfsmittel als sonst im Jahr.