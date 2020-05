Fürther Stadtrat gibt Weg für Ausbau des Rundfunkmuseums frei

Aus dem Fürther Rundfunkmuseum soll das Deutsche Rundfunkmuseum werden. Deswegen soll das Gebäude in der ehemaligen Villa der Grundig-Direktion bis zum Jahr 2023 neu gestaltet werden. Denn in drei Jahren feiert der Rundfunk in Deutschland sein 100-jähriges Jubiläum.

Förderungen sind notwendig

Das alles wird nur durch Förderungen von Bund und Freistaat funktionieren. Auch private Fördergelder sind natürlich willkommen. Vorgesehen sind eine neue und umfangreichere Dauerausstellung und eine energetische Sanierung des Gebäudes. Die Gesamtkosten werden wohl bei rund acht Millionen Euro liegen. Der Stadtrat hat nun die ersten 500.000 Euro für die Planungsphase bewilligt. Im kommenden Jahr sollen die Planungen beginnen. Das Fürther Rundfunkmuseum hat derzeit etwa 11.000 Besucher pro Jahr.