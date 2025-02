11.02.2025, 13:45 Uhr Audiobeitrag

> Fürther Stadträtin wegen Volksverhetzung verurteilt

Fürther Stadträtin wegen Volksverhetzung verurteilt

Das Amtsgericht Fürth ist überzeugt: Die Freie Wähler-Stadträtin Heidrun Lau hat alle Muslime in Deutschland in einem Facebook-Post verunglimpft. Nun wurde sie wegen Volksverhetzung verurteilt. Das will die Stadträtin nicht hinnehmen.

Von BR24 Redaktion