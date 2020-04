Fürther SPD-Bundestagsabgeordneter erhält erneut Drohbrief

Carsten Träger veröffentlichte ein Foto des Drohbriefs auf Facebook und machte so auf den Vorfall aufmerksam. Der umweltpolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion wird in dem Brief mit den Worten "Sie erhalten heute von uns die letzte Warnung" bedroht. Der oder die Absender der Nachricht bezeichnen sich als "Revolutionäre Aktionszelle" (RAZ) und "Militante Zelle" (Mieze).

Politiker will sich nicht einschüchtern lassen

In dem zweiseitigen Brief richten sich die Verfasser an die umweltpolitischen Sprecher der Bundestagsfraktionen, die angeblich nichts gegen den Klimawandel unternehmen würden, teilte Träger dem BR auf Anfrage mit. Träger will sich davon aber nicht einschüchtern lassen, sagte er im Gespräch mit dem BR.

"Ich lasse mich in keiner Weise davon einschüchtern. Das geht natürlich weit über das hinaus, was man sonst so erträgt. Wenn man ein Messer verschickt, ist man ein Risiko eingegangen, jemanden zu verletzten, beispielsweise die Mitarbeiter bei der Post. An meiner inhaltlichen Ausrichtung als Politiker wird sich durch den Drohbrief aber nichts ändern." Carsten Träger, SPD-Bundestagsabgeordneter

Kripo und BKA ermitteln

Für den Bundestagsabgeordneten überschreite der Drohbrief erneut eine Grenze, weswegen er auch die Polizei eingeschalten habe. Laut Träger ermittle nun der Staatsschutz der Fürther Kriminalpolizei sowie das Bundeskriminalamt. Der SPD-Politiker hatte bereits im Januar einen Drohbrief desselben Absenders erhalten, dem eine Patronenhülse beigefügt war.

Die Hülse solle dem Schreiben zufolge als Warnung dienen, dass man das "schändliche Tun" des Abgeordneten im Blick habe, erklärte Träger damals. Es handelte sich laut Träger um den gleichen Brief, den zu Jahresbeginn auch die FDP-Abgeordnete Judith Skudelny erhalten hatte.