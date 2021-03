Schausteller-Familie klagt: Selbst nach Krieg mehr Perspektive

Vollbremsung wegen Lockdown

Doch dann kam die Pandemie und der erste Lockdown, dann der nächste. Der Frust sitzt tief, vor allem bei Kai Dirliczek. Er sagt, er sei mehrmals von der Politik enttäuscht worden, und doch gibt es bisher keine Lösung für den Schaustellerbetrieb. Erst kamen die Masken, dann die Tests, und nun sollen die Impfungen einen Ausweg aufzeigen.

"Das nagt an einem. Hätte man vielleicht doch etwas anderes machen sollen? Ich will eigentlich gar nichts anderes machen, will ja meinen Beruf und die Tradition fortsetzen. Aber es geht einfach nicht, und es gibt auch gar keinen Ausblick, dass das irgendwann wieder gehen würde oder wann es gehen würde, und das macht einen einfach fertig." Kai Dirliczek, Schausteller

Mittlerweile zerrt die Zwangspause an den Nerven. Viele Schausteller stehen vor dem Bankrott – trotz Staatshilfen.

Fahrgeschäfte ruhen im Lager

In der Lagerhalle in Fürth stehen Laster und Tieflader vollgepackt mit Einzelteilen der Fahrgeschäfte, neben ihnen der Familienwohnwagen. Normalerweise ist dieser für ein halbes Jahr das fahrende Zuhause der Dirliczeks. Im Winter warteten sie ihre Fahrgeräte, doch jetzt ist einfach nichts mehr zu tun. Was ihnen bleibt, ist Hoffnung auf die nächste Ministerpräsidenten-Konferenz in drei Wochen und dass Impfungen endlich einen Durchbruch bringen. Nichts wünscht sich die Schaustellerfamilie mehr, als dass das Warten endlich ein Ende hat und sie mit Riesenrad und Volare endlich wieder Menschen fliegen lassen können.