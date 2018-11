22.11.2018, 12:17 Uhr

Fürther Polizei rettet vermisste Seniorin

Die 92-Jährige hatte gestern am späten Nachmittag ihr Pflegeheim im Stadtteil Burgfarrnbach unbemerkt verlassen, so die Polizei. Ein Großaufgebot an Einsatzkräften suchte nach der Seniorin und konnte sie schließlich retten.