Fürther Oberbürgermeister kämpft gegen Groß-Gewächshaus

Der Fürther Oberbürgermeister Thomas Jung (SPD) kämpft gegen den Plan, ein Groß-Gewächshaus im Stadtteil Vach zu bauen. Das Projekt hat eine Größe von 5,7 Hektar. Das entspricht der Fläche von etwa acht Fußball-Feldern, die unter Glas verschwinden würden.

Fürths OB Jung gegen Groß-Gewächshaus

Jung lehnt diese "Agrarfabrik von der Größe eines Möbelhauses" ab, wie er bei einer Pressekonferenz vor Ort sagte. Das Areal liege inmitten unbebauter Natur. Und das solle nach Jungs Worten so bleiben. Die bäuerliche Landwirtschaft müsse in diesem Bereich geschützt werden, ein Gewächshaus passe nicht an diese Stelle, so Jung.

Stadtrat entscheidet über Flächenversiegelung

Schon vor zwei Jahren hatte ein Investor versucht, auf dieser Fläche ein Gewächshaus zu bauen. Diesen Bauantrag hatte der Fürther Stadtrat damals abgelehnt. Jung hofft nun darauf, dass auch der erneute Versuch, die Fläche zu versiegeln, keine Mehrheit im Stadtrat bekommen werde. Mitte Januar entscheidet der Bauausschuss über den aktuellen Bauantrag.

Bauern lehnen Baupläne ab

Auch die Bauern im Fürther Ortsteil Vach lehnen das Projekt ab. Die Vollerwerbsbetriebe in Vach seien auf diese Flächen angewiesen, sagte Siegfried Tiefel vom Bauernverband dem Bayerischen Rundfunk. "Gewächshausansiedlungen in freier Flur gefährden die Investitionen der in Vach ansässigen Betreibe", so Tiefel.

Auswärtiger Investor an Fläche in Vach interessiert

Bislang hatte die Fläche ein Landwirt aus Vach gepachtet, um dort Futter für seine Milchkühe anzubauen. Der Eigentümer will die Fläche nun an einen auswärtigen Investor verkaufen, der bereits den Bauantrag für das Groß-Gewächshaus gestellt hat. Oberbürgermeister Jung machte keine Angaben dazu, wer der Investor ist und woher er kommt.