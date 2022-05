Fürther OB kämpft für den Erhalt kleiner Wasserkraftwerke

Fürths Oberbürgermeister Thomas Jung (SPD) setzt sich für die weitere Förderung von kleinen Wasserkraftwerken ein. Eine entsprechende Initiative im bayerischen Städtetag habe er bereits gestartet, sagte Jung. Im Freistaat seien rund 4.000 kleine Wasserkraftwerke davon betroffen.

Vier Wasserkraftwerke in Fürth fallen unter geplante Neuregelung

In Fürth gibt es derzeit vier Anlagen, die unter die neue Regelung fallen würden, sagte Jung bei einem Pressetermin im Wasserkraftwerk Flexdorfer Mühle. Aller vier Anlagen versorgen nach Jungs Worten rund 1.000 der 60.000 Haushalte in Fürth. Die Kraftwerke produzieren bereits seit vielen Jahrzehnten Strom und gleichen witterungsbedingte Schwankungen bei Wind- und Solarkraftwerken aus.

Ohne EEG-Umlage nicht mehr rentabel

Nach dem Gesetzesvorschlag aus dem Bundeswirtschaftsministerium soll für diesen Strom aus Anlagen mit einer Leistung von unter 500 Kilowatt künftig keine Vergütung über die Umlage gemäß dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) mehr bezahlt werden. Dies mache den Betrieb und den Ausbau dieser Anlagen unwirtschaftlich, sagte Jung.

Artenschutz vor Klimaschutz?

Begründet wird das Ende der Förderung mit ökologischen Argumenten. So heißt es aus dem Ministerium, dass die Wasserkraftwerke zum Beispiel den Fischbestand in den Flüssen stören würden. "Es kann nicht sein, dass hier Artenschutz vor Klimaschutz kommt", sagte Jung. Gerade in der augenblicklichen Lage sei es notwendig, so viel regenerative Energie wie möglich zu erzeugen. Rund um die seit Jahrzehnten bestehenden Kraftwerke in Fürth seien die Fische jedenfalls nicht gefährdet, so Jung.

Geplante Investition in Flexdorfer Mühle damit in Frage gestellt

Die Fürther Wohnungsbaugesellschaft WBG, die das Wasserkraftwerk in der Flexdorfer Mühle betreibt, hatte eigentlich geplant, dieses auszubauen. Damit soll die Leistung verdoppelt werden. Künftig könnte die Turbine dann 25 Haushalte mit Strom versorgen. Dazu müsste die Technik, die rund hundert Jahre alt ist, erneuert werden. Der Um- und Ausbau würde rund 350.000 Euro kosten. Sollte das Gesetz wirklich kommen und die Förderung abgeschafft, würde sich das Projekt nicht mehr rentieren, so die WBG.